« Certains ont besoin d’une année sabbatique », a ironisé « The Special One » lorsqu’il a été interrogé sur une pause volontaire dans le métier d’entraîneur, se démarquant ainsi indirectement de Guardiola. Lancé, Mourinho en a remis une couche : « Pour moi, une année sabbatique est un signe de faiblesse, quelque chose que je déteste. Je déteste ce mot. Alors ne m’en parlez plus. »

Guardiola avait autrefois fait une pause d’un an après son départ du FC Barcelone en 2012. Actuellement, le Catalan s’accorde une pause après dix ans sur le banc de Manchester City. Un engagement en tant que sélectionneur de l’Italie a récemment capoté.

Mourinho a de son côté souligné qu’il ne pouvait pas s’imaginer une vie sans football. Son univers, ce sont « des stades avec 50 000 ou 90 000 supporters ». Il veut encore travailler au moins dix ans comme entraîneur, peut-être même jusque dans ses 70 ans. « Je veux gagner d’autres titres », a souligné le technicien de 63 ans. Il ne trouvera le repos que « lorsqu’il décidera là-haut que je dois venir », a-t-il ajouté en pointant symboliquement le ciel du doigt.

Jose Mourinho vs Pep Guardiola : de collègues à rivaux

Le double vainqueur de la Ligue des champions nourrit avec Guardiola une rivalité personnelle féroce. D’anciens collègues au FC Barcelone à la fin des années 1990, ils sont devenus au plus tard lors du premier mandat de Mourinho au Real Madrid (2010 à 2013) des adversaires de longue date : Guardiola entraînait au même moment le Barça et a livré de nombreux duels brûlants avec le Portugais lors de multiples Clásicos. Alors que l’avenir de l’Espagnol est actuellement incertain, les Merengue ont annoncé en juin le retour de Mourinho à Madrid.