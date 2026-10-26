Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, sera absent de la cérémonie du Ballon d'Or prévue ce lundi soir au London Palladium.

Selon la radio française Monte Carlo, Al-Khelaïfi a décidé de ne pas assister à la cérémonie du Ballon d'Or, malgré la présence de 10 joueurs du Paris Saint-Germain parmi la liste des trente nommés pour remporter ce prestigieux trophée.

Elle a précisé qu'Al-Khelaïfi sera présent ce soir au Parc des Princes pour soutenir son équipe face à l'Olympique Lyonnais, lors du match reporté de la huitième journée du Championnat de France.

La radio a expliqué que seront également absents de la cérémonie Khvicha Kvaratskhelia, qui s'apprête à subir une opération au genou, ainsi que Nuno Mendes et sept de leurs coéquipiers qui figurent dans la liste de l'équipe annoncée par l'entraîneur Luis Enrique pour affronter Lyon.

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Ousmane Dembélé (29 ans), détenteur du Ballon d'Or et l'un des candidats à sa propre succession, sera le seul représentant du Paris Saint-Germain présent dans la capitale anglaise.