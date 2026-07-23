La Fédération française de football a annoncé la date de la révélation officielle de l'identité du nouveau sélectionneur de l'équipe de France, une étape qui ouvre la voie au retour de la star historique Zinédine Zidane sur les bancs de touche après une absence de 5 ans.

La Fédération française a indiqué, dans un communiqué officiel publié ce jeudi, l'organisation d'une conférence de presse mardi prochain, en présence de son président Philippe Diallo, pour présenter le nouvel entraîneur des Bleus, successeur de Didier Deschamps, qui sera Zidane selon plusieurs rapports de presse fiables.

La Fédération française a déclaré dans son communiqué : « Le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, tiendra une conférence de presse le mardi 28 juillet 2026, à partir de 11 heures, au siège de la Fédération », ajoutant que la conférence interviendra à la suite d'une réunion extraordinaire du comité exécutif qui se tiendra le même jour, et au cours de laquelle le nouvel entraîneur sera présenté aux médias.

Le communiqué de la Fédération française est venu confirmer la date dévoilée par les journaux locaux hier soir, mercredi.

Ainsi, la Fédération française n'organisera pas de cérémonie d'adieu pour Deschamps, qui a mis un terme à son parcours avec l'équipe après 14 ans à la tête du staff technique, mais braquera directement les projecteurs sur l'annonce de son successeur tant attendu.

Zidane fait son retour sur les bancs après 5 ans

Zidane se prépare à faire son retour dans le monde de l'entraînement après son départ du Real Madrid en juin 2021, lui qui avait refusé au cours des dernières années de nombreuses offres, préférant attendre l'opportunité de diriger l'équipe de France, un objectif auquel son nom a constamment été associé.

Zidane est le candidat le mieux placé pour succéder à Deschamps, son ancien coéquipier en équipe de France sacrée championne du monde en 1998, alors que des rapports de presse ont révélé que l'entraîneur français a déjà finalisé son accord avec la Fédération française, quelques détails restant à régler concernant la composition de son staff avant de débuter officiellement sa mission.

Malgré les réformes relatives au plafond salarial adoptées récemment par le Parlement français, le salaire de Zidane ne sera pas affecté par ces restrictions, après avoir obtenu une dérogation spéciale de la part des autorités gouvernementales compétentes.

Un début explosif pour Zizou

Zidane ne bénéficiera pas d'une longue période pour s'adapter à son nouveau poste, car des affrontements relevés l'attendent dès ses premiers matchs avec l'équipe de France durant la trêve internationale qui s'étendra entre septembre et octobre prochains.

Zidane débutera sa mission par une rencontre face à la Turquie le 25 septembre prochain, avant de se rendre en Belgique le 28 du même mois, puis de disputer son premier match au Stade de France face à l'Italie le 2 octobre, une confrontation à la symbolique particulière après les cinq années qu'il a passées comme joueur sous les couleurs de la Juventus.

L'importance de la rencontre face à l'Italie s'accroît si les rapports évoquant la possibilité que Deschamps prenne en charge la sélection italienne après son départ de la tête de la France s'avèrent exacts.

L'équipe de France poursuivra son parcours en Ligue des nations de l'UEFA avec une nouvelle rencontre face à la Belgique le 5 octobre, puis affrontera l'Italie à l'extérieur le 12 novembre, avant de conclure la phase de groupes en recevant la Turquie le 15 novembre.

Calendrier des matchs de la France sous la direction de Zidane en Ligue des nations de l'UEFA :

Turquie × France — 25 septembre

Belgique × France — 28 septembre

France × Italie — 2 octobre

France × Belgique — 5 octobre

Italie × France — 12 novembre

France × Turquie — 15 novembre