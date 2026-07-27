Le club allemand du RB Leipzig a annoncé, ce lundi, le retour à l'entraînement collectif de son jeune ailier ivoirien Yan Diomandé, 19 ans, à l'issue de ses vacances consécutives à sa participation avec la sélection de la Côte d'Ivoire à la Coupe du monde 2026, dans un contexte d'intérêt renouvelé du Real Madrid pour un joueur qui a émerveillé le monde par ses performances exceptionnelles lors du tournoi.

Selon ce qu'a publié le RB Leipzig sur ses comptes officiels des réseaux sociaux, Diomandé a rejoint ses coéquipiers du club allemand comme prévu et a passé la visite médicale initiale sur le terrain d'entraînement, où il est apparu tout sourire aux côtés d'autres joueurs. Le club a commenté la photo par ces mots : « Bon retour, les gars ! », sans aucune allusion à un éventuel départ du joueur ivoirien.

Une réussite immédiate en Bundesliga

Diomandé avait rejoint Leipzig contre 20 millions d'euros l'été dernier, en provenance du club espagnol de Leganés, après une saison passée en Liga. Il s'est adapté avec une rapidité étonnante au football allemand, où il a affiché un niveau remarquable qui s'est reflété dans ses performances exceptionnelles lors de la dernière Coupe du monde avec la sélection de son pays.

Le jeune ailier ivoirien a émerveillé le monde par ses prestations lors du Mondial, ce qui a attiré l'attention des grands clubs européens, au premier rang desquels le Real Madrid, qui manifeste un intérêt renouvelé pour recruter le joueur durant le mercato estival actuel.

Le Real Madrid à l'affût

Malgré le vif intérêt européen pour Diomandé, Leipzig n'a évoqué dans son communiqué aucune possibilité de départ du joueur, dans un signe clair de l'attachement du club allemand à sa jeune étoile montante, considérée comme l'un des plus grands talents de sa génération en Europe actuellement.