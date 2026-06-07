Un signal inquiétant concernant Robin van Persie au Feyenoord : « Pas d'entente avec les dirigeants »

Vendredi soir, dans l’émission « De Oranjezomer », Dick Advocaat a critiqué les déclarations du tout nouveau directeur technique Dévy Rigaux au sujet de Robin van Persie. La situation au Feyenoord avait déjà été longuement évoquée dans l’émission « Kick-off » du journal De Telegraaf ; Valentijn Driessen en avait conclu qu’il n’y avait guère d’entente entre l’entraîneur et la nouvelle direction du club.

Lundi, Rigaux et le futur directeur général Robert Eenhoorn se sont présentés ensemble devant les médias, sans clarifier l’avenir de l’entraîneur principal Robin van Persie. Vendredi soir, dans l’émission « De Oranjezomer », Advocaat a vivement critiqué ces développements, estimant que le poste de directeur technique accapare trop d’importance.

Jeroen Kapteijns juge ces propos « imprudents », mais rappelle que l’entraîneur ne dissimule jamais ses sentiments. « Il a été nommé pour encadrer Van Persie et l’aider à se qualifier pour la Ligue des champions. Il se sent désormais appelé à prendre la défense de Van Persie. Je pense qu’il a perçu cela comme une attaque contre Van Persie. » Kapteijns estime néanmoins que le jugement de Rigaux est logique. Valentijn Driessen apporte également son éclairage sur la situation. « Van Persie voulait bien sûr qu’Advocaat reste conseiller. » Pour le chroniqueur, c’est là que le bât blesse : « Je pense que Dick se sent attaqué par Rigaux. »

Driessen rappelle qu’Advocaat est resté muet lorsque l’entraîneur de Feyenoord avait pourtant annoncé en public qu’il voulait travailler avec le « Petit Général » la saison suivante. « Je me dis alors : où étiez-vous à ce moment-là ? Il aurait pu dire à l’époque qu’il trouvait ça une bonne idée. »

« On n’a rien entendu de sa part, puis Van Persie est passé au crible par la nouvelle direction et, soudain, Advocaat surgit pour critiquer ses choix », poursuit Driessen, convaincu que l’ancien sélectionneur se sent personnellement attaqué.

« Rigaux suggère, avec l’assentiment de Robert Eenhoorn, qu’il s’est passé beaucoup de choses et que beaucoup de choses se sont mal passées. Il a raison sur ce point, car beaucoup de choses se sont effectivement mal passées », analyse le Westlander. « Et voilà qu’Advocaat surgit soudainement pour critiquer. »

Driessen souligne également que les déclarations ayant suivi la rencontre entre Rigaux, Eenhoorn et Van Persie sont frappantes : « Quand on sent qu’il y a un bon feeling, on ne dit pas ce que Rigaux a dit là-bas. On utilise d’autres mots pour ça. Or, on aurait dit qu’il n’y avait pas d’alchimie entre ces dirigeants et Van Persie. La réaction d’Advocaat le confirme », conclut le journaliste critique.