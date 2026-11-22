Partager Suivez GOAL sur Google

L'UEFA a désigné l'arbitre norvégien Espen Eskås pour diriger le choc entre le Real Madrid et le PSV Eindhoven, prévu mardi dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, au cours de laquelle le club merengue entend poursuivre son sans-faute.

Publicité

Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », Eskås appartient à la catégorie Élite des arbitres de l'UEFA et possède le badge international depuis 2017.

Il s'agira du cinquième match dirigé par l'arbitre norvégien cette saison dans les compétitions européennes de clubs de l'UEFA, en plus des deux rencontres qu'il a arbitrées en Ligue des nations.

Ce sera la quatrième fois qu'Eskås officiera lors d'un match du Real Madrid en Coupe d'Europe, après trois précédentes rencontres toutes remportées par le club merengue.

La dernière rencontre du Real Madrid dirigée par l'arbitre norvégien remonte à la phase de groupes de la saison dernière, lorsque les Madrilènes avaient étrillé Monaco 6-1 à domicile, le 20 janvier de cette année.

Publicité Publicité

Auparavant, Eskås avait arbitré le match entre le Real Madrid et le Stade Brestois, en phase de groupes de la saison 2024-2025, remporté 3-0 par les Merengue.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Sa première rencontre avec le club madrilène remonte quant à elle à la phase de groupes de la saison 2023-2024, lorsque le Real Madrid s'était imposé 1-0 face à l'Union Berlin au stade Santiago-Bernabéu.

En revanche, l'arbitre norvégien n'a jamais dirigé de match du PSV Eindhoven en Coupe d'Europe, malgré le riche passé du club néerlandais sur la scène continentale.

Publicité

Ses expériences précédentes avec des équipes néerlandaises se limitent à des matchs de l'Ajax Amsterdam et du Vitesse Arnhem, ainsi qu'à quelques rencontres de l'équipe nationale A des Pays-Bas et de la sélection des moins de 17 ans.

L'arbitre anglais Darren England sera, lui, chargé de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) lors du match entre le Real Madrid et le PSV Eindhoven.

Publicité

À noter qu'à l'entame de la saison 2026-2027, l'UEFA a cherché à renforcer l'harmonisation des critères d'arbitrage entre compétitions nationales et continentales, à travers des réunions élargies avec les responsables de l'arbitrage des 55 fédérations nationales, afin de garantir une application plus cohérente des Lois du jeu et de réduire les divergences d'interprétation des situations litigieuses d'un pays à l'autre.

Les nouvelles mesures comprennent une série de dispositions visant à augmenter le temps de jeu effectif et à limiter les pertes de temps pendant les matchs, notamment lors des sorties de but, des touches, des remplacements et de la prise en charge des blessures, les arbitres ayant pour consigne d'appliquer ces instructions avec rigueur et régularité.

Publicité

L'UEFA a également accordé une attention particulière à l'amélioration du recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage, en insistant sur le fait que l'intervention de la VAR doit se limiter aux erreurs manifestes et déterminantes, ou aux incidents importants que l'arbitre n'a pas pu voir, sans que le visionnage des images ne se transforme en un réarbitrage de chaque détail du match.