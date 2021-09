"Un siège est arrivé sur la tête de mon fils", témoigne la maman de Lucas après PSG-OL

Comme Messi, Lucas effectuait sa première au Parc des Princes mais son rêve a été gâché après avoir reçu un siège en pleine tête. Sa maman raconte.

Dimanche soir aux abords du Parc des Princes, nous avions croisé Lucas et son papa Michel pour quelques questions sur la première de Lionel Messi dans l'enceinte parisienne. Le jeune garçon, habitant du Val-de-Marne et originaire de la région lyonnaise, qui faisait aussi sa première du côté de la Porte de Saint-Cloud, a même convaincu son père d'accepter d'être filmé et interviewé par Goal.

De quoi enrichir un peu plus, une soirée qui aurait dû être pleine de bons souvenirs. C'est que le gamin de 11 ans avait lourdement insisté auprès de ses parents pour voir le sextuple Ballon d'or de ses propres yeux, allant jusqu'à vendre certains de ses jouets pour participer au finacement du billet du match. Pour l'occasion, il a avait même dessiné le visage de Messi sur une pancarte afin d'obtenir un autographe de la star.

Mais la fête a tourné court. Quelques instants après le penalty sifflé en faveur du PSG, des projectiles volent dans la tribune et Lucas reçoit un siège arraché sur la tête. Plus de peur que de mal, mais surtout une grande déception pour cet enfant qui aura finalement raté une partie de la seconde période.

Pourquoi votre fils tenait tant à aller au Parc des Princes ? Qu'est-ce que ce match représentait pour lui ?

Pour voir le PSG jouer - il avait déjà vu jouer l’équipe de France au Stade de France, avant le Covid. Ce match, c’était non seulement l’occasion de voir s’affronter ses deux équipes de cœur : PSG – OL (nous habitons en région parisienne mais le reste de la famille est lyonnais) mais en plus de voir l’une de ses idoles, Lionel Messi. Avec mon mari, nous n’étions pas forcément pas très chaud … Nous savons que les matchs peuvent être « agités » et en plus, le prix des places peut être exorbitant, mais Lucas était prêt à participer. La semaine précédant le match, il a même confectionné une grande affiche, en dessinant le portrait de Messi pour tenter d’attirer son attention et obtenir un autographe lors du match.

Que s'est-il passé dans la tribune et à quel moment du match ?

En début de seconde période, au moment du penalty obtenu par Neymar, les projectiles ont commencé à voler pas loin d’eux. Puis un siège est arrivé sur la tête de mon fils, à priori lancé par un supporter lyonnais. Choqué, il ne s’est aperçu que quelques instants plus tard qu’il saignait sur le haut du crâne. Pris en charge par les secouristes, il a fini à l’infirmerie du Parc pour une plaie à la tête, avec un léger traumatisme crânien. Il a manqué une partie de la seconde période. Mais il a tenu à retourner en tribune, pour voir la fin du match (et assister in extremis au but qui donne la victoire aux parisiens). Il espérait encore avoir un autographe, voir les joueurs de plus près. Mais à peine le coup de sifflet final donné, les esprits se sont de nouveau échauffés et un stadier a fait évacuer au plus vite leur tribune.

Comment va Lucas depuis ?

Il a manqué les cours au collège ce lundi pour se remettre de ses émotions et aller consulter le docteur. Aujourd’hui, la douleur (mal de tête du premier jour) laisse place à la déception. Il avait placé beaucoup d’espoir dans cette rencontre. Il reste incrédule, ne comprenant pas pourquoi les supporters en arrivent à de tels actes et ressent aussi beaucoup d’injustice.

Quelles suites entendez-vous donner à cet incident ?

J’ai écrit un billet d’humeur sur mon blog, qui a été relayé par ma communauté puis alerté queqlues journalistes pour prévenir les familles, l’opinion public, faire en sorte de ce genre d’accidents ne se reproduisent plus. Après réflexion, nous allons finalement porter plainte. Le soir du match, à l’infirmerie, on avait dit à mon mari que cela serait une perte de temps. Mais nous tenons à ce que le supporter en question soit interdit de stade pour éviter qu’il ne recommence et blesse plus gravement quelqu’un d’autre. Je veux aussi que les mesures de sécurité dans le stade, ce soir-là, soient vérifiées afin de s’assurer qu’il n’y a pas eu de manquement ou de défaut.

Qu'attendez-vous des autorités et du PSG ?

J’attends du PSG, de l’OL mais aussi plus largement de la Fédération voire du Ministère du Sport qu’ils prennent des mesures concrètes et rapides pour que les familles soient en sécurité dans les stades. Après cet incident, qui aurait pu être beaucoup plus grave, je ne suis plus sûre qu’à l’heure actuelle, on puisse emmener des enfants au stade sans leur faire courir un danger …