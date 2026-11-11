Un seul revers pourrait bouleverser les calculs : l'Inter va-t-il résilier le contrat de sa star ?

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Les points d'interrogation se multiplient autour de la situation de John Stones à l'Inter Milan, après que ses apparitions depuis le début de la saison se sont limitées à quelques minutes, avant qu'une blessure ne l'éloigne des terrains pendant près d'un mois et demi.

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L'ancien joueur vedette de Manchester City n'a pas réussi, au cours des dernières années, à maintenir une continuité dans ses apparitions, ce qui place sa condition physique sous la loupe au sein du club italien. Stones n'est plus apparu en match depuis le 14 septembre dernier, lorsqu'il s'est blessé lors de la rencontre face à l'Udinese, qui s'est soldée par une victoire de l'Inter 5-3, l'obligeant ensuite à manquer six matchs de Serie A et trois rencontres de Ligue des champions.

Malgré son retour dans la liste de l'équipe lors du match face à Côme, sur décision de l'entraîneur Cristian Chivu, il est resté sur le banc des remplaçants sans prendre part au jeu. Le temps de jeu total de Stones cette saison s'élève à seulement 144 minutes, réparties sur quatre matchs : il a disputé 45 minutes face au Real Madrid au stade Santiago Bernabéu, 15 minutes contre Monza, 22 minutes face à Cagliari, puis 63 minutes face à l'Udinese, le seul match qu'il a entamé en tant que titulaire, avant de s'y blesser.

Ce début de saison limité de Stones confirme les inquiétudes liées à sa condition physique, après qu'il a souffert de problèmes récurrents ayant affecté la régularité de ses apparitions. La saison dernière, il n'a disputé que 18 matchs pour un total de 1 144 minutes, et a été absent de l'équipe type en Serie A de début décembre jusqu'à la fin du mois de mai, tandis que ses apparitions en Ligue des champions se sont limitées aux quatre premiers matchs de la phase de ligue.

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Malgré ces données, Chivu continue de compter sur le défenseur anglais et s'accroche à la possibilité de tirer parti de ses qualités une fois qu'il aura retrouvé sa condition physique.

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Une allusion choc : l'Inter sera-t-il contraint au choix difficile ?

Mais la persistance de la situation actuelle jusqu'en janvier pourrait pousser la direction de l'Inter à envisager de renforcer l'arrière-garde lors du mercato hivernal. Dans ce cadre, le journal La Gazzetta dello Sport a révélé un choix difficile auquel l'Inter pourrait être contraint si Stones ne se rétablit pas.

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Le quotidien a indiqué qu'en cas de poursuite de ses blessures de longue durée et de son faible rendement physique, les Nerazzurri entreront sur le marché hivernal pour le remplacer, et l'entraîneur Chivu sera alors contraint de libérer une place pour la nouvelle recrue dans la liste de l'équipe, ce qui ouvrirait la voie à une phase plus difficile pour Stones, qui pourrait se terminer par son départ ou une résiliation anticipée de son contrat.

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Et même si cette hypothèse n'est pas encore entrée dans les discussions officielles au sein du club, Stones restera un joueur à évaluer sous plusieurs angles. D'une part, il possède une grande expérience et un palmarès riche en titres, en plus de son rôle dans le sacre de Manchester City en Ligue des champions en 2023, lorsqu'il a évolué au poste de milieu défensif, ce qui reflète sa capacité à remplir des rôles tactiques dépassant ses missions traditionnelles dans l'axe de la défense.

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Mais en contrepartie, ses blessures récurrentes soulèvent des questions quant à la possibilité de compter sur lui pour de longues périodes. Au cours des cinq dernières saisons en Premier League, Stones n'a jamais dépassé la barre des 25 matchs en une saison : il en a disputé 14, puis 23, 16, 11, et enfin seulement 9 la saison dernière. Quant à la saison en cours, son total reste bloqué à trois apparitions en championnat.

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