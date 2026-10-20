Un rapport de presse a dévoilé, ce mardi, la liste des joueurs les mieux payés du monde du football, dans laquelle figure une seule star arabe.

Le journal « The Sun » a indiqué que Cristiano Ronaldo perçoit plus du double de ce que touche son éternel rival Lionel Messi, après la publication de la liste des footballeurs les mieux payés au monde.

Il a précisé que la star d'Al-Nassr touche environ 488 000 livres sterling par jour en vertu de son contrat colossal avec le club saoudien, ce qui lui a permis de prendre la tête de la liste des joueurs aux plus hauts revenus du monde du football.

Selon la liste de Forbes, les estimations indiquent que Ronaldo perçoit environ 225 millions de livres sterling (300 millions de dollars) par saison.

Ce chiffre élevé se compose d'environ 187 millions de livres sterling (250 millions de dollars) provenant du club d'Al-Nassr et d'environ 37 millions de livres sterling (50 millions de dollars) issus de ses contrats commerciaux.

Son salaire faramineux représente plus du double de celui de son rival Messi, qui perçoit environ 108 millions de livres sterling (145 millions de dollars) par saison.

Le contrat de Messi avec l'Inter Miami, en Major League Soccer américaine, lui rapporte près de 52 millions de livres sterling par an (70 millions de dollars), tandis que les revenus de sponsoring lui procurent 56 millions de livres sterling supplémentaires (75 millions de dollars) par an.

Ronaldo et Messi — qui se sont disputé le titre de meilleur footballeur du monde pendant plus d'une décennie — représentent à eux seuls près de la moitié des 706 millions de livres sterling réalisés par l'ensemble des joueurs aux plus hauts revenus.

Mbappé en troisième position

La star du Real Madrid Kylian Mbappé arrive en troisième position, lui qui gagne environ 75 millions de livres sterling par an après avoir mis fin à son contrat avec Nike, qui s'élevait à 15 millions de livres sterling (20 millions de dollars) par an.

Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City, occupe la quatrième place avec 64 millions de livres sterling (84 millions de dollars) après avoir obtenu des revenus supplémentaires issus de partenariats avec d'autres entreprises.

La star du Real Madrid Vinicius Junior clôt le top cinq, lui qui gagne environ 56 millions de livres sterling (76 millions de dollars) par an après avoir signé un nouveau contrat avec le club d'une valeur de 25 millions de livres sterling (33 millions de dollars) par saison.

Le nouveau contrat colossal signé par Lamine Yamal avec le Barça l'an dernier a également été pris en compte dans le classement, lui qui occupe la sixième place.

Lamine perçoit environ 41 millions de livres sterling (55 millions de dollars) par an après avoir accepté un contrat d'une valeur de 33,5 millions de livres sterling (45 millions de dollars) par saison avec le géant catalan.

Yamal est rejoint par l'attaquant d'Al-Nassr et ancienne star de Liverpool Sadio Mané, qui perçoit 40 millions de livres sterling (54 millions de dollars), ainsi que par Bellingham, qui touche 34 millions de livres sterling (45 millions de dollars).

Harry Kane, capitaine de la sélection anglaise et attaquant du Bayern Munich, occupe la neuvième place, pour sa première apparition dans la liste.

Kane gagne environ 32 millions de livres sterling par an grâce à son contrat de 400 000 livres sterling par semaine avec le club allemand et à d'autres contrats avec diverses entreprises.

Salah, seul représentant des Arabes

L'ancienne légende de Liverpool, Mohamed Salah, clôt le top dix avec un salaire annuel de 30 millions de livres sterling après avoir signé un contrat lucratif de deux ans avec Trabzonspor, d'une valeur de 363 000 livres sterling par semaine.

Salah a quitté la pelouse d'Anfield l'été dernier, ce qui signifie que Haaland est le seul représentant de la Premier League anglaise dans la liste.

Toutefois, la présence de Bellingham et de Kane offre au Royaume-Uni deux joueurs dans le top dix pour la première fois depuis Wayne Rooney et David Beckham en 2013.

Le grand absent de la liste est quant à lui l'ancienne star du Real Madrid Karim Benzema.

Le grand attaquant a perçu 78 millions de livres sterling (104 millions de dollars) la saison dernière avant de mettre fin à son contrat avec Al-Hilal, et il est actuellement agent libre.