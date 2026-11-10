Un seul obstacle sépare Mauricio Pochettino de l'entraînement de Manchester United

L'avenir de Michael Carrick à la tête du staff technique de Manchester United est plus que jamais menacé, avec le recul des résultats de l'équipe et son rapprochement de la zone de danger. La direction de Manchester United entame ainsi sa quête d'un successeur potentiel, en tête duquel figure le nom de l'Argentin Mauricio Pochettino, actuel sélectionneur des États-Unis, malgré le coût financier important que pourrait engendrer l'opération.

Selon le site français « Foot Mercato », la direction de Manchester United envisage de se séparer de Carrick durant la trêve internationale, en raison des résultats décevants obtenus par l'équipe, qui n'a remporté que deux victoires lors de ses 10 derniers matchs en Premier League, malgré son spectaculaire match nul 4-4 face à Aston Villa.

Carrick avait pris les commandes en janvier dernier en remplacement du Portugais Ruben Amorim, avant d'obtenir un contrat de deux ans en mai, après avoir mené l'équipe à la troisième place et à la qualification en Ligue des champions. Mais le recul des résultats a replongé son avenir dans le doute.

Bien qu'il ait assuré ne pas songer à démissionner après le match nul face à Aston Villa, le journal britannique « Daily Mail » a fait état de la volonté de la direction de Manchester United de régler le dossier du nouvel entraîneur avant la confrontation contre Liverpool à Anfield, le 22 novembre.

Dans cette recherche d'un remplaçant, Mauricio Pochettino s'impose comme l'option la plus probable pour prendre les rênes, fort de sa grande expérience du football anglais, lui qui a déjà dirigé Southampton, Tottenham et Chelsea.

Bien qu'il soit lié par un contrat avec la sélection des États-Unis, l'entraîneur argentin dispose d'une clause lui permettant de partir contre plus de 8 millions d'euros, soit le montant que Manchester United devra débourser pour s'attacher ses services.

Selon la radiotélévision britannique « BBC », Pochettino est ouvert à l'idée d'entraîner Manchester United, malgré la récente prolongation de son contrat avec la sélection des États-Unis, la clause contractuelle lui permettant de quitter son poste en cas de réception d'une offre convenable.

La course aux candidatures ne se limite pas à Pochettino, puisque d'autres noms circulent, notamment celui de Julian Nagelsmann, aux côtés d'Antonio Conte, tandis qu'Eddie Howe a déjà été associé au poste, mais les informations font état de son refus de l'idée d'entraîner Manchester United.

Avec cette multiplicité d'options, Pochettino semble le nom le plus proche dans les calculs de Manchester United. Toutefois, la conclusion de l'opération restera tributaire de la capacité du club à régler le lien de l'entraîneur argentin avec la sélection des États-Unis et à assumer le coût financier requis.