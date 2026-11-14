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Le Portugal a officiellement ouvert une nouvelle ère après la retraite internationale de Cristiano Ronaldo, mais l’héritage du légendaire attaquant restera à jamais ancré dans l’identité de la sélection nationale. Avant son match de Ligue des nations de l’UEFA contre le Danemark, la sélection portugaise a confirmé une modification inédite du design de l’emblématique maillot numéro 7, afin que la version propre à CR7 reste sans équivalent.

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Un hommage graphique inédit à CR7

La sélection portugaise a décidé qu'après le départ de son plus grand joueur de tous les temps, le numéro 7 ne serait plus jamais tout à fait le même. Alors que l'équipe se préparait à affronter le Danemark à Braga, les responsables ont dévoilé une modification particulière de la typographie du chiffre 7, qui comporte désormais un petit trait à l'intérieur. Ce détail graphique, discret mais significatif, vise à distinguer la version portée par Ronaldo au cours de son parcours historique en sélection de toutes celles qui lui succéderont. Le dessin associé à ses records restera ainsi propre à son époque.

Ce changement esthétique constitue une marque de respect permanente envers un joueur qui a redéfini les standards du football international. Les comptes de la fédération portugaise sur les réseaux sociaux ont annoncé la nouveauté avec un message émouvant : « Il est temps d'inaugurer un nouveau 7. Parce qu'un 7 restera éternel », comme on peut le voir sur Portugal. En ajoutant un trait au « 7 », la fédération a créé une frontière visuelle entre le passé et l'avenir du Portugal.

Des célébrations à Braga le jour du match

La modification du maillot n'est qu'un élément d'une série de célébrations prévues pour marquer le départ de Ronaldo de la scène internationale. Avant le coup d'envoi face au Danemark, tous les membres de la sélection portugaise entreront sur la pelouse avec un maillot floqué du numéro 7, dans un geste collectif de solidarité et de gratitude. Les hommages se poursuivront pendant la rencontre, avec une interruption prévue à la septième minute. Le jeu sera arrêté pendant soixante secondes pour permettre aux supporters présents à l'Estadio Municipal de Braga d'offrir une dernière ovation debout à leur ancien capitaine.

Ces gestes font suite à l'annonce de Ronaldo, le 5 novembre, qu'il mettait fin à sa carrière en sélection. Sa décision est intervenue après une période de tensions rapportées avec le sélectionneur Jorge Jesus, durant laquelle l'attaquant expérimenté avait notamment quitté le rassemblement avant son terme. Malgré cette controverse survenue en fin de carrière, son influence reste indéniable : il a mené le pays à la victoire lors de l'Euro 2016 et à deux titres en Ligue des nations.

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À la recherche d'un héritier durable

Si le dessin du maillot a changé, le numéro doit toujours être attribué : le règlement de l'UEFA impose de numéroter les joueurs de 1 à 23. Pour cette trêve internationale, l'ailier du Club Brugge Carlos Forbs s'est vu confier la responsabilité de porter le célèbre maillot. Forbs est toutefois considéré comme une solution provisoire, compte tenu de l'absence d'autres cadres. La hiérarchie au sein du groupe laisse penser que le numéro trouvera un titulaire plus durable une fois les joueurs actuellement blessés rétablis et les projets tactiques à long terme de Jesus arrêtés.

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Le joueur de l'AC Milan Rafael Leao est largement considéré comme le principal candidat pour hériter durablement du numéro 7, mais une blessure l'a privé des rencontres actuelles. Dans l'intervalle, Jorge Jesus a dû faire des choix difficiles pour sa feuille de match, écartant notamment Goncalo Inacio et Matheus Fernandes afin de respecter la limite de joueurs. Quel que soit celui qui portera la nouvelle version du maillot, les 146 buts et 234 sélections de Ronaldo continueront de peser sur la prochaine génération.