Partager Suivez GOAL sur Google

L'USM Alger et le CS Sfaxien ont parfaitement lancé leur phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine, en signant deux précieuses victoires lors de la journée inaugurale, grâce à un but décisif d'Ahmed Khaldi dans les dernières minutes et au coup décisif de l'international Ali Maâloul, qui a offert les trois points à son équipe tunisienne.

Publicité

La première journée du groupe D a vu l'USM Alger franchir l'obstacle du Real Bamako, venu du Mali, tandis que le CS Sfaxien a arraché une victoire importante face aux Mozambicains de Black Bulls. Les deux équipes partagent ainsi d'entrée la tête du groupe et adressent un message fort à leurs adversaires sur leurs ambitions dans la course à la qualification.

L'USM Alger a entamé sa phase de groupes par une précieuse victoire sur le Real Bamako (1-0), dimanche soir au stade olympique du 5-Juillet, dans le cadre de la première journée de la Coupe de la Confédération africaine.

Malgré la domination des locaux et leur volonté de faire rapidement la différence, le score est longtemps resté vierge. Le club malien a tenu bon et s'est efforcé de limiter le danger face à une équipe de l'USM Alger en quête d'une faille dans la défense adverse pour s'offrir un départ idéal dans la compétition continentale.

Il a fallu attendre la 80e minute pour que le club algérien concrétise enfin ses efforts : Ahmed Khaldi a trouvé le chemin des filets du Real Bamako, offrant trois points précieux à son équipe et lui évitant des calculs compliqués dans les dernières minutes.

Publicité Publicité

Ce but est venu récompenser l'acharnement de l'USM Alger à l'emporter devant son public et donne au groupe un important regain de confiance avant la suite de la phase de groupes, d'autant que prendre les trois points lors de la journée inaugurale constitue un pas important dans la course à la première place du groupe.

Related Topics

L'entraîneur de l'USM Alger, Lamine N'Diaye, a aligné Oussama Benbot dans les buts, avec devant lui une défense composée de Rayane Mahrouz, Achraf Abada, Che Malone et Haithem Loucif.

Au milieu de terrain, Aimé Tendeng, Dirar Bensaadallah et Abderraouf Benguit étaient associés, tandis que le trio Ahmed Khaldi, Mohamed Amine Ramdaoui et Djilas Djenaoui menait l'attaque.

Publicité

En face, le Real Bamako a démarré la rencontre avec Youssouf Koïta dans les buts, protégé par Émile Koné, Sissoko, Maïga et Keïta en défense, tandis que le milieu de terrain se composait de Diallo, André Kamaté et Diallo.

En attaque, l'entraîneur du club malien, Baye Ba, a fait confiance à Fousseni Tangara, Aboubacar Junior Traoré et Coulibaly, mais les efforts de son équipe ne lui ont pas évité de repartir d'Algérie battue.

Publicité

Ali Maâloul offre une précieuse victoire au CS Sfaxien

Dans une autre rencontre du groupe A, le CS Sfaxien a lancé sa campagne par une victoire importante sur les Mozambicains de Black Bulls (1-0), lors du match disputé en Tunisie.

L'international Ali Maâloul a été l'homme clé du succès tunisien en inscrivant l'unique but de la rencontre à la 33e minute, sur un penalty accordé par l'arbitre aux locaux. Le capitaine du CS Sfaxien l'a transformé avec succès pour donner l'avantage à son équipe.

Publicité

Le but de Maâloul a offert aux locaux un avantage précoce, qui leur a permis de maîtriser le rythme du match et de contenir les tentatives adverses pour égaliser, avant de conserver leur avance jusqu'au coup de sifflet final.

Grâce à ce succès, le CS Sfaxien, dirigé par Mohamed Kouki, a pris ses trois premiers points de sa campagne continentale en profitant de l'avantage du terrain et du soutien de son public, signant un départ positif qui renforce ses ambitions de qualification pour le tour suivant.

Publicité

L'USM Alger et le CS Sfaxien en tête

À l'issue de la journée inaugurale, l'USM Alger et le CS Sfaxien partagent la tête du groupe A avec trois points chacun, le club algérien devançant son rival à la différence de buts, tandis que Black Bulls et le Real Bamako, toujours sans point, occupent respectivement la troisième et la quatrième place.

Dans une autre rencontre de la Coupe de la Confédération africaine, Maniema Union s'est imposé 2-0 face à Singida Black Stars, dimanche soir au stade des Martyrs, offrant au club congolais un départ positif dans la compétition.