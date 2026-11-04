Comme l’a relevé le fournisseur de données Opta, l’international autrichien a réussi face aux Rojiblancos une performance statistique presque sans équivalent en Ligue des champions.

Aligné au poste de latéral droit, Laimer a en effet réalisé 13 actions dans la surface adverse, dont son but splendide à la 74e minute, qui a porté le score à 2-0 et presque scellé l’issue du match. Depuis le début de la collecte détaillée des données, en 2003-2004, un seul défenseur avant lui avait réussi cela.

Marcelo avait réalisé exactement autant d’actions dans la surface munichoise en 2017, précisément lors du quart de finale contre le Bayern Munich. Mais une autre statistique illustre la supériorité des Munichois lors d’une journée presque parfaite à Madrid.

Konrad Laimer élu « homme du match » avec le Bayern Munich

Alors que Laimer et son pendant sur le côté gauche, Josip Stanisic, se projetaient régulièrement vers l’avant, l’Autrichien n’a jamais été sollicité défensivement dans sa propre surface. Il n’a pas eu à y intervenir une seule fois face à l’Atlético, grâce notamment à la remarquable défense en avançant de Dayot Upamecano et Jonathan Tah, ainsi qu’au contre-pressing agressif du collectif munichois.

La presse espagnole a elle aussi relevé après la rencontre que Laimer avait été, aux côtés d’un Upamecano exceptionnel, l’un des artisans de la victoire bavaroise. Le joueur de 29 ans, élu homme du match par l’UEFA, a « couru comme s’il ne se fatiguait jamais », avant de se mettre aussi à « voler » en seconde période, a écrit par exemple AS.

Quelques jours plus tôt, Laimer avait déjà livré une grande prestation et marqué lors du choc de Bundesliga contre le BVB. Mardi soir à Madrid, le directeur sportif Max Eberl a donc qualifié sa performance de « classe mondiale » et lui a adressé des éloges particuliers.

« Konny est comme il est. C’est une machine et il est parfaitement à sa place ici. L’an dernier déjà, quand nous jouions un football si brillant, Konny était toujours celui qui nous apportait l’énergie et l’impulsion dont nous avions besoin. Et c’est de nouveau ce qu’il fait actuellement en tant que leader. »

Laimer au Bayern Munich : « Pas Maradona », mais « extrêmement important »

Avant l’été, la prolongation du contrat du polyvalent Autrichien avait donné lieu à une passe d’armes publique assez remarquée, à la suite de laquelle le président d’honneur Uli Hoeneß avait mis les choses au clair au sujet des prétentions salariales prêtées à l’entourage de Laimer. Laimer est « un joueur que j’apprécie beaucoup. Il est extrêmement important pour l’équipe. Mais ce n’est pas Maradona. Et ces joueurs doivent accepter qu’il y ait des limites », avait alors déclaré Hoeneß à DAZN.

Finalement, le club et le joueur ont pu s’entendre après la Coupe du monde sur une prolongation de contrat jusqu’en 2029. Tout le bruit qui avait précédé ? Il n’en valait pas la peine, comme Laimer l’a ensuite précisé.

« Au bout du compte, on écrit toujours plus de choses qu’il n’y en a réellement. C’est comme ça que ça fonctionne. Vous devez aussi faire votre travail, et c’est très bien ainsi », a déclaré Laimer lors d’un échange avec les médias sur l’île sud-coréenne de Jeju, pendant l’été. « J’ai toujours été très détendu. Il n’y a eu aucun contact pendant longtemps, puis, à un moment donné, vers la fin, les échanges ont repris. Ensuite, nous sommes tombés d’accord assez rapidement, parce que, de mon côté, rien ne s’y était jamais opposé. J’ai toujours voulu rester ici. »