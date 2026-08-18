Le meilleur joueur du Real Madrid durant la préparation de la nouvelle saison porte un nom bien précis : Arda Güler. La star turque a été la plus régulière au cours de l'été, et le joueur autour duquel s'est articulée une large part des idées tactiques de l'équipe lors des premières étapes du second mandat de José Mourinho à la tête du staff technique.

Pourtant, Güler a entamé sa saison avec le Real Madrid en manquant un penalty face à Alcorcón, lors d'un match amical disputé au stade de Valdebebas. Mais l'épisode n'a laissé aucune trace notable, le joueur ayant rapidement tourné la page pour commencer à afficher le niveau que Mourinho attendait de lui.

Depuis, Güler a rempli les missions qui lui ont été confiées de la meilleure des manières, livrant des performances remarquables dans l'entrejeu offensif. Il a également assumé la responsabilité de guider ses coéquipiers à certains moments, et a continué à chercher les espaces et à créer le danger entre les lignes. Güler apparaît comme un véritable meneur de jeu, malgré le paradoxe qu'il n'ait pas explicitement occupé ce poste lors de son précédent passage au Real Madrid.

La Coupe du monde transformée en motivation

Le brio de Güler, désigné meilleur joueur turc de la Coupe du monde, n'a pas suffi à aider la sélection de son pays à franchir le premier tour, mais la déception s'est muée pour lui en carburant supplémentaire pour poursuivre le travail.

Le joueur a abordé la préparation de la nouvelle saison comme une épreuve où l'échec n'avait pas sa place, d'autant plus que la concurrence pour les postes du milieu de terrain au Real Madrid s'annonce féroce, compte tenu du peu d'opportunités de jouer et de la multitude de grands noms dans l'effectif.

Jude Bellingham se profile comme l'un de ses concurrents directs les plus sérieux pour son poste, surtout depuis le récent retour de l'Anglais dans l'équipe, après s'être contenté de quelques minutes de jeu face à Gelsenkirchen.

Ces données placent Güler en position de force et lui offrent une belle chance de débuter la saison comme titulaire face à l'Espanyol en Liga, selon les informations du journal espagnol « Marca ».

Au-delà des calculs liés à la concurrence pour les postes, ce qu'a montré le joueur turc lors des matchs amicaux lui donne un droit bien réel à figurer dans le onze de départ. Il s'est imposé sur le terrain, et il devient difficile d'ignorer ce qu'il a produit durant la préparation.

Va-t-il revivre l'expérience Özil avec Mourinho ?

En raison de son parcours footballistique et de ses origines turques, de nombreux supporters du Real Madrid trouvent des similitudes entre Güler et Mesut Özil, qui n'avait pas encore atteint la notoriété mondiale lorsqu'il a rejoint l'équipe en 2010, avant de devenir, sous la direction de Mourinho, l'un des éléments majeurs de l'équipe qui a atteint les demi-finales de la Ligue des champions trois fois de suite.

La ressemblance ne s'arrête pas au parcours, elle s'étend au poste, au pied gauche magique et à la capacité de créer le jeu. C'est pourquoi la comparaison entre les deux joueurs n'apparaît pas comme un fardeau pour Güler, mais plutôt comme un rêve pour les supporters du Real Madrid, qui espèrent le voir marcher sur les traces de la star allemande.

La saison dernière, Güler s'était retrouvé dans une situation comparable à cette période, avec la confiance de Xabi Alonso et l'absence de Jude Bellingham pour cause de blessure, mais il lui était alors demandé de participer à la construction des attaques à proximité du meneur de jeu. Aujourd'hui, en revanche, le joueur ne semble pas hésiter à endosser ce rôle, mais il dispose à ses côtés de noms comme Bernardo Silva, capable d'alléger sa charge et de lui offrir davantage d'espace pour se mouvoir et chercher les espaces.

Et c'est précisément là que pourrait résider le facteur le plus important dans la progression de Güler : avec des partenaires capables de créer le jeu et d'assumer une part des responsabilités, la star turque peut évoluer avec plus de liberté, cet espace dont il semble avoir besoin pour donner le meilleur de lui-même. La voie est désormais toute tracée devant Arda Güler, et l'occasion est entre ses mains. Ce qu'il a montré durant la préparation dit clairement que le Real Madrid pourrait avoir devant lui une nouvelle version du joueur que les supporters ont si longtemps attendu.