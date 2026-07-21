La Fédération internationale de football « FIFA » a suscité une vague de vives critiques en Espagne après avoir écarté le duo de défenseurs centraux Aymeric Laporte et Pau Cubarsi de la liste soumise au vote pour la meilleure équipe type de la Coupe du monde 2026, malgré leur rôle central dans le sacre de la sélection espagnole, couronnée du deuxième titre de son histoire au MetLife Stadium du New Jersey.

La Fédération internationale a dévoilé, sur son site officiel, la liste des candidats au vote du public pour la meilleure équipe type du tournoi, une liste totalement dépourvue des noms de Laporte et Cubarsi, dans une décision qualifiée d'« illogique et contradictoire », d'autant plus que le duo a mené la meilleure défense de la compétition, la sélection espagnole n'ayant encaissé qu'un seul but tout au long du tournoi.

L'exclusion de Cubarsi, le joueur du Barça désigné meilleur jeune joueur du tournoi, a été particulièrement choquante : comment lui décerner une distinction individuelle prestigieuse pour ensuite l'écarter de la liste de la meilleure équipe type ? Une contradiction flagrante qui a suscité un large mécontentement dans les milieux espagnols.

À la place du duo espagnol, la FIFA a retenu en défense Marc Cucurella et Pedro Porro, tous deux espagnols, aux côtés de Lisandro Martínez, Nuno Mendes, Virgil van Dijk, Gabriel Magalhães, Cristian Romero et Dayot Upamecano.

Dans les buts, la liste comprend Unai Simón, le gardien de l'Espagne, aux côtés de Fofana, Emiliano Martínez, Jordan Pickford et Bart Verbruggen.

Le milieu de terrain et les ailes ont vu une présence espagnole à travers Rodri et Lamine Yamal, aux côtés de Jude Bellingham, Olise, Vinícius Junior, Enzo Fernández, Ousmane Dembélé, Luka Modric et Sabiri.

En attaque, on retrouve l'Espagnol Nico Williams, aux côtés de Kylian Mbappé, Quiñones, Harry Kane, Erling Haaland et Lionel Messi.

L'absence controversée ne s'est pas limitée à Laporte et Cubarsi, mais s'est étendue à deux autres stars espagnoles ayant livré des prestations exceptionnelles dans le tournoi, à savoir Dani Olmo et Mikel Merino, ce qui a soulevé des interrogations sur les critères de sélection retenus par la Fédération internationale.

Rappelons que la sélection espagnole a réalisé un exploit défensif historique dans le tournoi en n'encaissant qu'un seul but sur l'ensemble des 7 rencontres, un record qui reflète la solidité de la ligne arrière menée avec une grande efficacité par Laporte et Cubarsi.