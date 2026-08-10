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Dzenan Pejcinovic of VfL Wolfsburg celebratesGetty Images
Christian Guinin

Traduit par

Un seul joueur a coûté plus cher dans l’histoire du club ! Le VfB Stuttgart recrute la cible prioritaire du VfL Wolfsburg

Bundesliga
D. Pejcinovic
Mercato
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VfB Stuttgart
Wolfsbourg

Le VfB Stuttgart a recruté l’attaquant Dzenan Pejcinovic (21 ans). Le club de Bundesliga l’a annoncé lundi.

Pejcinovic arrive au pays souabe en provenance du relégué VfL Wolfsburg et a signé avec le VfB un contrat jusqu’au 30 juin 2031.

Selon des informations de la presse, le montant du transfert s’élèverait à 25 millions d’euros, ce qui ferait du joueur de 21 ans la deuxième recrue la plus chère de l’histoire du club. Le record est détenu par Deniz Undav, qui a rejoint les Souabes la saison dernière pour 26,7 millions d’euros.

« J’ai hâte de commencer au VfB, mon impatience est énorme. Je connais déjà certains de mes nouveaux coéquipiers des équipes de jeunes de la DFB et j’ai eu de très bons échanges avec les dirigeants, donc je n’ai pas eu à réfléchir longtemps quand j’ai entendu parler de l’intérêt du VfB », a déclaré Pejcinovic, cité dans un communiqué du club.

Dzenan PejcinovicGetty Images

Dzenan Pejcinovic a marqué douze fois pour Wolfsburg en 2025/26

Le directeur sportif Fabian Wohlgemuth a souligné : « Nous sommes convaincus, d’une part, de ses qualités footballistiques et, d’autre part, notre volonté était de renforcer encore l’effectif pour les échéances à venir en Bundesliga, en Ligue des champions et en Coupe d’Allemagne. Dzenan a tout ce qu’il faut pour être immédiatement une option précieuse en attaque. »

Le joueur de 21 ans a inscrit douze buts toutes compétitions confondues avec le VfL Wolfsburg la saison précédente. Il est également passé par de nombreuses sélections de jeunes de la DFB.

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