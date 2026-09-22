Le Français Kylian Mbappé, star du Real Madrid, a choisi 4 stars avec qui il aimerait dîner, en tête desquelles figure son idole, le Portugais Cristiano Ronaldo, légende de la Maison Blanche et actuel capitaine d'Al-Nassr en Arabie saoudite.

Mbappé se trouve actuellement avec l'équipe de France, sous la nouvelle direction technique de Zinédine Zidane, après avoir décroché la quatrième place avec les Bleus lors du Mondial 2026.

Kylian Mbappé s'est confié au journal « The Athletic » ce mardi et, après de nombreuses questions sur ses accomplissements sportifs, on l'a interrogé sur le dîner de ses rêves.

Lorsqu'on lui a demandé de nommer les stars avec qui il souhaiterait dîner, l'attaquant du Real Madrid a cité, selon le réseau « Foot Mercato » français : Michael Jordan (légende du basket), Serena Williams (légende du tennis), Rihanna (chanteuse) et son idole Cristiano Ronaldo.

Conscient de ses talents en cuisine, le capitaine de l'équipe de France a préféré prévenir ses invités en déclarant : « Je ne cuisine pas. Si je m'y mets, tout le monde va rentrer chez soi en courant. On commande peut-être quelque chose ? ».

Et d'ajouter : « Michael Jordan est une source d'inspiration pour moi. Je l'ai rencontré une fois et j'aimerais le revoir davantage pour discuter de sa carrière. Cristiano Ronaldo était mon idole, il est aujourd'hui mon ami, et j'aime passer du temps avec lui pour qu'il me donne des conseils, qu'il me soutienne, et il sait que je le soutiendrai toujours. Serena Williams, parce que je veux m'inspirer beaucoup d'elle dans un sport que j'admire. Et peut-être Rihanna plus tard. J'adore Rihanna ».

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