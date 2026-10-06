L'intelligence artificielle a prédit les destinations attendues des joueurs de Manchester City en cas d'application de la sanction de relégation, à la lumière de sa récente condamnation.

Une commission indépendante a conclu que le club de Manchester City était coupable de toutes les charges liées aux infractions graves aux règles financières de la Premier League anglaise sur neuf saisons, et de la plupart des charges liées à son absence de coopération avec l'enquête de la Ligue.

Le club de Manchester City continue de nier les charges et affirme son innocence, raison pour laquelle il a interjeté appel.

Toutefois, si l'appel du club échoue, il fera face à un certain nombre de sanctions sévères, notamment un retrait de points, des amendes et éventuellement une exclusion de la Premier League anglaise.

Si cela se produisait et que City descendait à l'échelon inférieur, il ferait face à la possibilité de perdre tous ses joueurs, en particulier les grandes stars.

Le journal « The Sun » a rapporté que l'intelligence artificielle a prédit que le Real Madrid en profiterait plus que tout autre, puisqu'il pourrait attirer huit stars de Manchester City, dont l'attaquant Erling Haaland.

Le Real Madrid, destination possible pour 8 stars

Le nom de Haaland, âgé de 26 ans, est depuis longtemps associé au Real Madrid, qui est toujours à la recherche de son prochain avant-centre d'exception après Karim Benzema.

Cela signifie que les Merengue devanceraient également leur rival du Barça, qui surveille lui aussi l'international norvégien.

Le Real Madrid a également tenté de s'attacher les services d'Enzo Fernández l'été dernier, et pourrait enfin obtenir son joueur si Manchester City était relégué, lui qui l'avait devancé pour la signature du milieu de terrain.

Pourraient rejoindre Haaland et Fernández, âgé de 25 ans, Ayoub Bouaddi, Phil Foden, Abdukodir Khusanov, Vitor Reis et Josko Gvardiol, tandis que Mateo Kovacic pourrait faire son retour au Santiago Bernabéu.

Manchester United en deuxième position

Manchester United pourrait boucler 5 transferts majeurs à la suite de ce scandale sans précédent.

United pourrait obtenir ses anciennes cibles Gianluigi Donnarumma et Elliot Anderson, tandis que Matheus Nunes pourrait arriver pour renforcer le poste d'arrière droit de Manchester United.

Manchester United pourrait rafler les stars formées à Manchester, comme Nico O'Reilly et Rico Lewis.

Liverpool et les anciennes cibles

Liverpool est l'autre club de Premier League anglaise qui chercherait à tirer profit de cette situation, puisqu'il pourrait enfin obtenir ses anciennes cibles Antoine Semenyo et Marc Guéhi, qui était si proche d'un transfert à Anfield qu'il avait adressé un message d'adieu aux supporters de Crystal Palace avant que son club de l'époque n'abandonne l'opération en 2025.

Pourraient rejoindre Semenyo, 26 ans, et Guéhi, 26 ans, Rayan Aït-Nouri et le capitaine de City Ruben Dias, qui formerait un formidable duo avec Virgil van Dijk dans l'axe de la défense.

Et Arsenal n'a aucune raison de ne pas chercher à attirer Jérémy Doku à l'Emirates Stadium pour évoluer sous la direction de Mikel Arteta, ancien adjoint de Pep Guardiola.

Chelsea pourrait réengager le gardien Marcus Bettinelli, et Everton pourrait récupérer son ancienne star Iliman Ndiaye après l'avoir vendue à Manchester City le cœur lourd l'été dernier.

Rayan Cherki et le Paris Saint-Germain

Rayan Cherki pourrait revenir en France pour jouer au Paris Saint-Germain, l'adversaire de son ancien club Lyon, tandis que Gerónimo Rulli et Allan pourraient rejoindre respectivement la Real Sociedad et Palmeiras.