Pour la deuxième rencontre consécutive de la Coupe du monde 2026, Juan Álvarez commence sur le banc de l’équipe d’Argentine, tandis que Lionel Messi conduit les « danseurs de tango » lors de la rencontre de ce lundi face à l’Autriche.

L’Argentine affronte l’Autriche au stade de Dallas (États-Unis) pour le compte de la 2ᵉ journée du groupe J de la Coupe du monde 2026.

L’Argentine a dominé l’Algérie grâce à un triplé de Messi, tandis que l’Autriche a disposé de la Jordanie 3-1 ; les deux formations se disputent ce lundi la première place du groupe.

Lionel Scaloni a opéré un seul ajustement par rapport à l’équipe victorieuse de l’Algérie : le latéral droit Nahuel Molina remplace Gonzalo Montiel, blessé lors de ce premier match.

Voici le onze de départ complet :

Gardien : Emiliano Martínez.

Défense : Molina, Romero, Martínez, Medina.

Milieu : Mac Allister, Enzo Fernández, Almada, De Paul.

Attaque : Messi, Lautaro Martínez.

De son côté, l’Autriche a aligné la composition suivante :

Gardien : Schlager.

Défense : Laimer, Danso, Alaba, Busch.

Milieu de terrain : Seewald, Schlager, Wanner.

Attaque : Sabitzer, Schmid, Gregoritsch.