Malgré la reconnaissance par les joueurs de l'Atlético de Madrid du mérite du Barça pour sa victoire (2-1), lors de la confrontation qui a réuni les deux équipes au stade Metropolitano, un sentiment de mécontentement a régné dans le vestiaire madrilène en raison des décisions arbitrales prises par Javier Alberola Rojas, que les joueurs ont jugées incohérentes dans le traitement des fautes et des contestations, notamment lors de la première mi-temps.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », les joueurs de l'Atlético de Madrid n'ont pas utilisé l'arbitrage comme prétexte pour justifier la défaite, mais ils ont émis des réserves à huis clos au sujet de ce qu'ils ont qualifié de deux poids, deux mesures dans la sanction des fautes et la distribution des cartons jaunes, après avoir eu le sentiment que les joueurs du Barça avaient échappé à des sanctions disciplinaires à plusieurs reprises.

Sur le plan sportif, Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, et ses joueurs n'ont présenté aucune excuse pour la défaite, le technicien ayant qualifié le résultat de juste, en se fondant sur la réussite du Barça à inscrire deux buts contre un seul pour son équipe.

De son côté, Koke a attribué la défaite au manque d'efficacité offensive, tandis que Baena a souligné que l'équipe ne pourrait pas atteindre ses objectifs si elle ne livrait pas son meilleur niveau sur le terrain.

Mais les contestations arbitrales sont restées présentes dans les propos des joueurs, notamment concernant le fait qu'Alberola Rojas n'ait pas brandi plus d'un carton jaune à l'encontre des joueurs du Barça durant la première mi-temps, malgré l'existence de situations que les joueurs de l'Atlético estimaient dignes d'un avertissement.

Ces situations comprenaient l'intervention de Raphinha sur Koke, ainsi que certains faits d'accrochage, sans oublier les contestations des joueurs du Barça, avec lesquels les joueurs de l'Atlético ont estimé que l'arbitre s'était montré excessivement indulgent.

Et malgré l'égalité des deux équipes en nombre de fautes commises, soit 14 fautes chacune, l'Atlético de Madrid a reçu 3 cartons jaunes, contre un seul pour le Barça, ce qui a renforcé le sentiment des joueurs de l'équipe madrilène qu'il existait une disparité dans l'application des sanctions disciplinaires.