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Vinicius Junior reste « l’un des meilleurs joueurs du monde » et peut prétendre au Ballon d’or en 2027, a déclaré à GOAL l’ancien attaquant du Real Madrid Michael Owen. Mais l’ailier brésilien pourrait tout aussi bien se retrouver sur le banc sous Jose Mourinho au Santiago Bernabéu. La superstar sud-américaine n’a inscrit qu’un but en 12 matches avec le Real cette saison.

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Des buts avec le Brésil, mais pas avec le Real

Son unique but remonte au 26 août, après avoir signé un nouveau contrat lucratif . Depuis, l’ailier virevoltant, qui se fait un point d’honneur d’être décisif dans le dernier tiers du terrain, manque d’efficacité. Les défenses adverses ont, dans l’ensemble, réussi à contenir sa menace évidente en 2026-2027.

Il a connu davantage de réussite en sélection : pendant la trêve de novembre, Vini a marqué cinq fois en deux matches avec le Brésil . Il a inscrit un doublé contre le Japon, puis un triplé face à Singapour.

Peut-être a-t-il retrouvé son étincelle. Le Real Madrid l’espère alors qu’il s’apprête à accueillir de nouveau son joueur phare dans la capitale espagnole. Le club l’a vu devenir vainqueur de la Ligue des champions et prétendant au Ballon d’o r.

Vini peut-il encore prétendre au Ballon d’or ?

Owen estime que Vinicius peut de nouveau prétendre à ces distinctions au cours des 12 prochains mois. Interrogé sur la forme du joueur de 26 ans et sur la possibilité que ses adversaires aient trouvé comment le contrer, l’ancien attaquant du Real Madrid, qui représente Casino.org, une plateforme conçue pour aider les joueurs britanniques à s’y retrouver parmi les différents casinos en ligne opérant au Royaume-Uni, a déclaré à GOAL : « C’est l’un des meilleurs joueurs du monde, non ?

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« Quand on parle des joueurs susceptibles de remporter le Ballon d’or l’an prochain, il n’y en a probablement qu’une demi-douzaine qui ont une chance réaliste. Il en fait partie.

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« Quand on a un joueur de ce niveau, il faut trouver comment faire fonctionner l’équipe avec lui, parce que des joueurs comme ça ne courent pas les rues. C’est un talent générationnel.

« Oui, il ne réalise pas une bonne saison jusqu’ici, mais ça peut changer. Ce n’est pas comme s’il n’avait brillé qu’une seule saison. Il a fait ses preuves pendant des années, non ? C’est un vrai grand joueur. »

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Mourinho pourrait-il laisser Vinicius sur le banc ?

Si le talent de Vinicius ne fait aucun doute, il doit apporter davantage au Real aux côtés de joueurs comme Kylian Mbappe et Jude Bellingham. Le club compte sur lui pour marquer et délivrer des passes décisives.

L’entraîneur du Real, Mourinho, n’est pas du genre à accepter une baisse de niveau. Interrogé sur le risque de voir Vini écarté de l’équipe par le technicien portugais exigeant si ses performances en championnat et en compétition européenne ne s’améliorent pas, Owen a ajouté : « Absolument.

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« Il [Mourinho] n’est probablement pas la personne avec laquelle on voudrait se brouiller, n’est-ce pas ? Je suis sûr que, la moitié du temps, il apprécie aussi certains types de confrontation. Qui sait ? Ce club n’en fait parfois qu’à sa tête ! »

Calendrier du Real Madrid : À la poursuite du Barça

Le Real retrouvera la compétition samedi en recevant le Celta Vigo. Cet adversaire n’a pas particulièrement réussi à Vinicius au fil des années : il a inscrit cinq buts en 15 confrontations, en championnat et en coupe.

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Il espérera retrouver le chemin des filets au Bernabéu. Les hommes de Mourinho ont besoin d’inspiration pour rester au contact de leur rival du Clásico, le FC Barcelone, qui possède trois points d’avance en tête de la Liga.