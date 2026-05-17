Un seul but aurait suffi à l’Ajax, mais le club disputera tout de même les barrages de la Ligue Europa Conférence

L'Ajax disputera les barrages pour une place en coupe d'Europe. Les Amstellodamois ont fait match nul 0-0 contre le sc Heerenveen, un résultat qui leur assure la cinquième place de la VriendenLoterij Eredivisie. Heerenveen termine huitième et se qualifie également pour les barrages.

Dès la 2e minute, l’Ajax se crée une occasion en or par l’intermédiaire de Sean Steur. Après une longue ouverture de Weghorst, le jeune milieu se retrouve seul face au but, mais Bernt Klaverboer veille et préserve ses cages.

À la 20e minute, les locaux se sont enfin signalés : Dylan Vente a tenté sa chance, mais sa frappe trop faible a été repoussée par Maarten Paes.

À dix minutes du terme, les Ajacides ont frôlé l’ouverture du score : Weghorst a servi Anton Gaeei, dont la frappe puissante a heurté la barre transversale après une belle parade de Klaverboer. Peu après, Steur a à son tour alerté les siens d’une tentative juste à côté des cages.

En seconde période, Heerenveen s’est enfin montré menaçant : Sam Kersten a déboulé dans la surface, mais son tir a manqué le cadre, offrant un moment de répit aux Ajacides.

Peu après, Lucas Rosa échappe au rouge : son tacle virulent sur Oliver Braude est sanctionné d’un simple avertissement après consultation du VAR. Dans l’autre surface, Marcus Linday fauche Klaassen, mais l’assistant de Joey Kooij ne signale pas de penalty.

À dix minutes du terme, Heerenveen a cru l’emporter : un centre de Maarten Paes a trouvé Vente, dont la tentative a été repoussée, offrant aux Amstellodamois un ultime soulagement.

Le remplaçant Maher Carrizo s’est encore créé une occasion en or pour les Amstellodamois. L’Argentin a éliminé deux défenseurs, mais son tir s’est avéré bien trop mou.

Dans les dernières minutes, le terrain était tellement impraticable que les deux équipes n’ont plus réussi à se créer la moindre occasion.