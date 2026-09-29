« Un service rendu au Real Madrid » : un journaliste barcelonais accuse Ancelotti après la blessure de Raphinha

La blessure de Raphinha lors du match entre le Brésil et l'Australie n'est pas passée inaperçue dans les milieux catalans, après que la star du Barça a été contrainte de quitter le terrain à la mi-temps en raison de douleurs à la cuisse droite, alors même que le club surveillait avec la plus grande prudence sa participation avec la sélection de son pays durant la trêve internationale.

La première réaction marquante est venue du journaliste espagnol Alfredo Martínez, l'une des voix médiatiques les plus reconnues pour sa couverture du Barça, le suivi de son actualité et le commentaire de ses matchs sur la radio Onda Cero, qui n'a pas manqué l'occasion de réagir à la sortie sur blessure de Raphinha, sous les yeux de Carlo Ancelotti, ancien entraîneur du Real Madrid et actuel sélectionneur du Brésil.





« Un autre grand service rendu par Ancelotti »

Martínez a écrit sur son compte sur la plateforme « X » : « Il semblerait que Raphinha ait été remplacé en raison de douleurs à la cuisse lors du match du Brésil. Un autre grand service rendu par Ancelotti... ils n'apprennent pas. »

La formule « un autre grand service » traduit une ironie évidente à l'égard d'Ancelotti, laissant entendre que l'absence de Raphinha avec le Barça sert les intérêts du Real Madrid, le club que l'entraîneur italien a dirigé lors de deux périodes et avec lequel il a remporté de nombreux titres avant de prendre en charge la sélection brésilienne.

Compte tenu du lien étroit de Martínez avec la couverture du Barça, sa formule s'inscrit dans une perspective clairement catalane, d'autant plus que Raphinha s'est imposé comme l'une des armes les plus importantes de l'équipe en ce début de saison, tandis que son absence éventuelle est devenue une véritable source d'inquiétude pour le staff technique dirigé par Hansi Flick.

Le Barça craignait ce scénario

Les craintes de voir Raphinha se blesser avec le Brésil existaient déjà avant le début de la trêve internationale, surtout au vu des antécédents du joueur lors de ses périodes avec la sélection, ce qui a placé sa participation sous la surveillance du Barça dès son arrivée au rassemblement du Brésil.

Les inquiétudes ne se limitaient pas à la longueur du voyage et à la densité des matchs, mais s'étendaient au volume de minutes que le joueur allait obtenir, compte tenu de son importance capitale pour le Barça durant la saison en cours, avant que l'inquiétude ne devienne réalité avec sa sortie face à l'Australie en raison de douleurs à la cuisse.

La blessure survient à un moment particulièrement sensible, après que Raphinha a entamé la saison de manière exceptionnelle et s'est imposé comme l'un des éléments offensifs les plus importants de l'effectif de Flick, que ce soit grâce à son rendement offensif ou à sa capacité à créer des occasions et à évoluer à plus d'un poste au sein de la ligne d'attaque.

Le joueur a réussi à inscrire un but pour le Brésil sur penalty avant de sortir, mais il n'est pas revenu sur le ter









rain au début de la seconde période, Endrick prenant sa place.