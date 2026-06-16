Un serpent venimeux sème la panique parmi les stars allemandes au stage de préparation de la Coupe du monde

En plein cœur du camp de base de la Mannschaft à Winston-Salem, aux États-Unis, un invité indésirable a perturbé la quiétude des champions : un serpent venimeux. Le capitaine Joshua Kimmich l’a révélé ce mardi en conférence de presse, précisant que l’équipe avait croisé l’animal sur le site d’entraînement.

Selon le quotidien allemand Bild, le joueur a expliqué : « Nous avons aperçu un serpent hier ; on nous a précisé qu’il était venimeux. En cas de morsure, il faut se rendre immédiatement à l’hôpital. Je ne pense pas que cela soit fatal, mais c’est extrêmement dangereux. »

L’intrus a été identifié comme un « copperhead », un serpent venimeux courant en Caroline du Nord. Si sa morsure n’est généralement pas mortelle, elle exige tout de même une prise en charge médicale urgente.

Kimmich a d’ailleurs avoué éprouver un mélange de respect et de crainte : « Ici, j’ai beaucoup de considération pour ces animaux. En Allemagne, je n’ai pas l’impression qu’il y ait autant d’espèces dangereuses. »

Les joueurs allemands comptent donc redoubler de prudence aux abords de leur camp de base en prévision de la Coupe du monde 2026. Kimmich a conclu : « Si l’un d’entre nous marchait par inadvertance sur un spécimen de ce type, les conséquences pourraient être graves ; nous veillons donc à garder nos distances et à ne pas les approcher. »

Si la sélection autrichienne a interdit à ses joueurs de faire du vélo à Santa Barbara en raison du risque serpent, le journal Bild précise que la Fédération allemande n’a pas encore mis en place de mesures spécifiques au sein du camp de la « Mannschaft ».

Rappelons que la Mannschaft a dominé Curaçao 7-1 lors de son premier match dimanche dernier et se prépare à défier la Côte d’Ivoire samedi prochain pour son deuxième match.