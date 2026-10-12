À 24 heures de son déplacement périlleux à Doha, Al Hilal a reçu un véritable bol d'air avec l'annonce du retour imminent de l'un de ses hommes forts après une longue absence, un retour qui pourrait résoudre un casse-tête tactique urgent pour l'Italien Simone Inzaghi dans un calendrier chargé.

Le club saoudien a annoncé ce lundi la participation du latéral Hamad Al Yami à la première partie de la séance collective de l'équipe, avant qu'il ne poursuive son programme de réathlétisation spécifique, une étape qui confirme que le joueur se trouve dans la dernière phase de son parcours de soins.

Al Yami avait subi une délicate opération du tendon rotulien au genou en Finlande au mois de mars dernier, réalisée par le célèbre médecin Lasse Lempainen, avant d'entamer son long programme de rééducation après le succès de l'intervention.

Depuis, Al Yami manquait à l'appel dans les rangs d'Al Hilal, lors d'une période marquée par une forte pression sur le poste de latéral.

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L'atout attendu par Inzaghi

L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al Hilal, espère récupérer les services du joueur dans les plus brefs délais, afin d'élargir ses options tactiques face à l'enchaînement continu des matchs au cours de la période à venir, dans les différentes compétitions nationales et continentales.

Le retour progressif d'Al Yami offre à Inzaghi une solution supplémentaire dans le secteur défensif, en particulier avec la succession des rencontres décisives.









Al Hilal se prépare à un choc face à son hôte, Al Sadd, demain mardi, au stade Jassim Bin Hamad dans la capitale Doha, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de championnat de la zone Ouest de la Ligue des champions d'Asie Élite, pour la saison 2026-2027.

Le club saoudien cherche à obtenir un résultat positif au Qatar pour consolider sa position dans son groupe, porté par les bonnes nouvelles venues de l'infirmerie avec le retour attendu d'Al Yami.







