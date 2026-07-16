Un séisme sur le marché des transferts : Salah snobe l’Arabie saoudite et se rapproche de ce club

Selon la presse turque, l’avenir de la star égyptienne Mohamed Salah connaîtrait un rebondissement inattendu, son nom étant évoqué du côté du club stambouliote de Beşiktaş.

L’international égyptien a quitté Liverpool après neuf saisons au cours desquelles il s’est inscrit en lettres d’or dans l’histoire du football mondial.

Selon le journal turc « Fantik », son agent colombien Rami Abbas s’est rendu à Istanbul pour négocier la possibilité de finaliser le transfert, après que le joueur a été proposé à la direction de Beşiktaş ces derniers jours.

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Selon le journal, les discussions se poursuivent, mais elles butent pour l’instant sur des exigences salariales élevées, l’international égyptien souhaitant un salaire à la hauteur de son statut de star mondiale.

Le joueur aurait fixé son prix : un salaire annuel de 15 millions d’euros, principal obstacle à la finalisation du deal.

Selon le journal, le joueur est très motivé à l’idée de vivre une nouvelle expérience en Turquie, sa famille étant elle aussi favorable à cette destination, tandis qu’il ne se montre guère enthousiaste à l’égard du championnat saoudien, toujours d’après le rapport.

Selon les mêmes sources, une rencontre en face à face entre la direction de Beşiktaş et l’agent du joueur pourrait avoir lieu dans les prochaines heures afin de rapprocher les points de vue et de trancher définitivement sur ce transfert potentiel.

Les supporters de Beşiktaş, conscients que l’arrivée d’un joueur de cette envergure marquerait l’un des transferts les plus retentissants de l’histoire du club, suivent les discussions avec une attention soutenue.