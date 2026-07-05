Un séisme administratif… Al-Hilal s’inspire du modèle de la « Premier League » pour dominer l’Asie et le monde !

Le conseil d’administration du club Al-Hilal a annoncé la mise en place d’une direction sportive spécialisée, réunissant des experts de haut niveau dans plusieurs domaines, afin de développer un système footballistique performant et durable.

Cette démarche s’inscrit dans une vision institutionnelle visant à bâtir un système sportif intégré et durable, axé sur l’optimisation des opérations et la coordination entre les services, afin d’élever le niveau de performance sportive et administrative et de répondre aux besoins de l’équipe première.

Parmi les nominations les plus marquantes, l’Anglais Simon Francis a pris ses fonctions de directeur technique du football au sein du club, après un long parcours au sein du club anglais de Bournemouth, où il a passé 15 ans en tant que joueur avant de se tourner vers les fonctions administratives et techniques.

Il a ensuite supervisé les dossiers de stratégie sportive, de recrutement et de développement, contribuant à la mise en œuvre des plans d’évolution du club durant une période marquée par une forte concurrence et de profonds changements. Cette expérience a convaincu la direction d’Al-Hilal de s’appuyer sur son expertise pour piloter son nouveau projet sportif.

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Parallèlement, plusieurs postes clés ont été créés au sein de la direction sportive : directeur du recrutement, responsable du recrutement des jeunes, responsable technique principal du recrutement et directeur des opérations. Ces nouveaux dirigeants auront pour mission de mettre en œuvre la stratégie sportive du club et de superviser les dossiers de recrutement, de développement et de détection des talents afin d’assurer la cohérence entre les différents services.

Le club a confirmé que le projet de développement du système football se poursuivra selon le plan approuvé, les prochaines étapes devant être finalisées dans les mois à venir. Toute nouvelle information sera communiquée en temps utile, dans le cadre des efforts déployés par Al-Hilal pour pérenniser son succès et préserver sa compétitivité aux échelons local, continental et international.