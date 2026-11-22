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La situation de Jamal Musiala, star du Bayern Munich, a suscité un vif débat au sein du club comme à l'extérieur, alors que le flou persiste quant à sa capacité à retrouver son niveau habituel après les problèmes de santé qu'il a connus. Dans ce contexte, l'ancien entraîneur du club, Felix Magath, a tenu des propos remarqués en laissant entendre qu'il serait possible de recourir à des méthodes thérapeutiques non conventionnelles, au moment même où les critiques se multiplient à l'égard de la manière dont la direction bavaroise gère l'avenir du joueur de 23 ans.

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Selon le quotidien allemand « Bild », le journaliste Alfred Draxler et l'ancien entraîneur Felix Magath ont évoqué le cas Musiala lors de leur passage dans l'émission « Lage der Liga ». Ce dernier y a tenu des propos marquants sur la possibilité d'aider le joueur à surmonter ses soucis de santé, affirmant connaître une méthode susceptible de favoriser son retour, tout en insistant sur le fait que ce type de démarche ne doit pas être pris à la légère ni engagé sans réflexion préalable.

Magath a expliqué avoir vu, au cours de sa carrière, des cas de guérison obtenus grâce à des approches médicales différentes, après que la médecine traditionnelle n'avait pas donné les résultats escomptés, soulignant l'existence d'autres options thérapeutiques auxquelles il est possible de recourir.

Interrogé sur le fait de savoir s'il faisait référence aux médecines alternatives, il a répondu par l'affirmative, sans révéler la nature de la méthode qu'il propose ni donner de détails sur la possibilité de l'appliquer au cas de la star du Bayern Munich, se contentant d'évoquer des expériences passées avec des joueurs confrontés à des problèmes de santé encore plus complexes.

L'origine de la crise remonte aux problèmes neurologiques dont a souffert Musiala, qui lui ont fait perdre connaissance pendant de brefs instants et l'ont fait s'effondrer lors de deux matchs amicaux en août. Une situation qui a fait naître des inquiétudes quant à sa capacité à retrouver son niveau d'antan, notamment après les déclarations de Karl-Heinz Rummenigge, ancien président exécutif du Bayern Munich, à l'issue du match nul 1-1 face à Cologne. Celui-ci s'est montré pessimiste sur les chances du joueur de retrouver son niveau habituel, estimant que les informations disponibles n'incitaient pas à l'optimisme.

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Les propos de Rummenigge ont également soulevé des interrogations sur l'avenir de Musiala. Il a écarté l'hypothèse d'un départ du Bayern Munich, indiquant qu'il n'imaginait pas le joueur vouloir quitter le club, et estimant par ailleurs que les autres clubs ne seraient peut-être pas prêts à le recruter compte tenu de son état de santé actuel. Des déclarations qui ont ouvert un large débat sur la manière dont la direction gère l'un de ses plus grands jeunes talents, et sur leur impact sur l'avenir du joueur.

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De son côté, Alfred Draxler s'est dit stupéfait par les derniers développements, estimant que la situation dépasse le simple désaccord d'ordre financier.

Il a déclaré ne pas pouvoir imaginer que le Bayern Munich fasse tout ce bruit pour seulement 3 millions d'euros, évoquant un dysfonctionnement profond dans la manière dont les parties concernées gèrent la crise, un dysfonctionnement qui apparaît de plus en plus au grand jour. Il a ajouté que les récents agissements du club laissent supposer l'existence d'autres éléments qui n'ont pas encore été révélés.

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Dans la même veine, Magath a estimé que le Bayern Munich traverse des problèmes internes, laissant entendre que la polémique autour de Musiala pourrait être le reflet d'une crise plus large au sein du club.

Autre rebondissement, le syndicat des joueurs professionnels, la « FIFPro », s'est invité dans le dossier en publiant un communiqué dans lequel il exprime sa vive inquiétude face aux déclarations publiques répétées de la direction du Bayern Munich, qui remettent en question le contrat du joueur après son retour de blessure. L'organisation a souligné que sa position découle de son rôle de représentante de 68 associations nationales regroupant environ 77 000 joueurs professionnels à travers le monde. L'affaire Musiala dépasse ainsi le cadre médical et sportif et soulève des questions sur les droits des joueurs et la manière dont les clubs les traitent.