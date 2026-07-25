Une nouvelle étude a révélé une surprise concernant les origines familiales de la star argentine Lionel Messi, après qu'un chercheur italien a établi que l'un de ses ancêtres est né dans l'État de São Paulo, au Brésil, avant que la famille ne s'installe plus tard en Argentine, au cours d'un périple qui a également vu le nom de famille changer.

Selon ce qu'a rapporté le réseau brésilien « Globo », le chercheur italien Fiorenzo Santini, spécialisé dans la généalogie, a consacré plusieurs années à établir l'arbre généalogique du capitaine de la sélection argentine, après que l'origine du nom « Messi » eut éveillé sa curiosité lors des débuts du joueur avec le Barça.

Un départ d'Italie, puis une étape au Brésil

L'étude a montré que l'arrière-grand-père de Messi du côté paternel, Angelo Messi, a quitté la ville italienne de Recanati pour rejoindre la ville argentine de Rosario en 1893 avec son épouse.

Du côté maternel, l'histoire remonte à l'arrière-grand-père Ranieri Cuccittini, né dans la région italienne de San Severino Marche, avant d'émigrer avec son épouse Rosa Ricchezza vers le Brésil à bord du navire « Washington », arrivant au port de Santos le 20 septembre 1899.

Le changement de nom au Brésil

Selon les documents historiques, le voyage de la famille vers le Brésil a vu un changement de prénom et de nom en raison des difficultés liées à l'écriture des noms étrangers à l'époque : le prénom Ranieri s'est transformé en « Ramiro Concettini », des modifications qui étaient courantes parmi les immigrés à cette période.

La famille s'est installée dans l'État de São Paulo, où l'arrière-grand-père a travaillé dans l'une des exploitations agricoles situées dans la région de Rincão, avant de s'établir dans la ville de Ribeirão Preto, où sont nés deux enfants de la famille, dont Arderigo en 1904.

De Ribeirão Preto à Rosario

Environ un an après la naissance d'Arderigo, la famille a quitté le Brésil pour l'Argentine, où elle s'est établie aux environs de la ville de Rosario.

C'est là qu'a commencé la nouvelle étape de la famille : est né par la suite Antonio Cuccittini, le grand-père de Messi, puis sa mère Celia María Cuccittini, avant la naissance de Lionel Andrés Messi Cuccittini, le 24 juin 1987.

Le secret du nom « Cuccittini »

Santini a expliqué que ses recherches ont duré entre 2019 et 2022, après avoir constaté l'absence de tout registre du nom « Cuccittini » en Italie, avant de découvrir, grâce à des documents et à des proches de la mère de Messi, que le changement de prénom et de nom s'était produit durant le séjour de la famille au Brésil.

Il a ajouté que ces résultats ont contribué à l'attribution à Messi du titre de « citoyen d'honneur » de la ville italienne de San Severino Marche en 2022, en reconnaissance de ses racines familiales.

Que reste-t-il des traces de la famille au Brésil ?

L'étude a souligné qu'il n'existe aucun registre indiquant que des proches de Messi soient restés dans la ville de Ribeirão Preto après le départ de la famille pour l'Argentine en 1905.

Malgré cela, il subsiste un lien symbolique unissant la star argentine à la ville : une rue portant le nom de « Martinico Prado », en référence au propriétaire de l'exploitation agricole qui a accueilli les ancêtres de la famille Messi durant leur séjour dans l'État de São Paulo, avant leur émigration définitive vers l'Argentine.