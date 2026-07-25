Une nouvelle étude a révélé une surprise concernant les origines familiales de la star argentine Lionel Messi, après qu'un chercheur italien a découvert que l'un de ses ancêtres était né dans l'État de São Paulo, au Brésil, avant que la famille ne s'installe plus tard en Argentine, au cours d'un parcours qui a également vu un changement du nom de famille.

Selon le réseau brésilien « Globo », le chercheur italien Fiorenzo Santini, spécialisé dans la généalogie, a passé plusieurs années à établir l'arbre généalogique du capitaine de la sélection argentine, après que l'origine du nom « Messi » avait éveillé sa curiosité durant les débuts du joueur avec Barcelone.

Un point de départ en Italie, puis une escale au Brésil

L'étude a montré que l'arrière-grand-père de Messi du côté paternel, Angelo Messi, avait quitté la ville italienne de Recanati pour rejoindre la ville argentine de Rosario en 1893, avec son épouse.

Du côté de sa mère, l'histoire remonte à l'arrière-grand-père Raniero Cuccittini, né dans la région italienne de San Severino Marche, avant qu'il ne migre avec son épouse Rosa Richetsa vers le Brésil à bord du navire « Washington », arrivant au port de Santos le 20 septembre 1899.

Le changement de nom au Brésil

Selon les documents historiques, le parcours de la famille vers le Brésil a été marqué par un changement du prénom et du nom de famille en raison de difficultés liées à la transcription des noms étrangers à l'époque, le prénom Raniero étant devenu « Ramiero Contchittini », des modifications qui étaient courantes parmi les immigrants de cette période.

La famille s'est installée dans l'État de São Paulo, où l'arrière-grand-père a travaillé dans l'une des exploitations agricoles situées dans la région de Rincão, avant de venir résider dans la ville de Ribeirão Preto, où deux enfants de la famille sont nés, dont Arderigo en 1904.

De Ribeirão Preto à Rosario

Environ un an après la naissance d'Arderigo, la famille a quitté le Brésil pour l'Argentine, où elle s'est installée aux environs de la ville de Rosario.

C'est là qu'a débuté la nouvelle étape de la famille, avec la naissance plus tard d'Antonio Cuccittini, le grand-père de Messi, puis de sa mère Celia María Cuccittini, avant que Lionel Andrés Messi Cuccittini ne vienne au monde le 24 juin 1987.

Le secret du nom « Cuccittini »

Santini a expliqué que ses recherches se sont poursuivies entre 2019 et 2022, après avoir remarqué l'absence de tout registre du nom « Cuccittini » en Italie, avant de découvrir, à travers des documents et des proches de la mère de Messi, que le changement du prénom et du nom de famille était survenu pendant le séjour de la famille au Brésil.

Il a ajouté que ces résultats ont contribué à l'attribution à Messi du titre de « citoyen d'honneur » de la ville italienne de San Severino Marche en 2022, en hommage à ses racines familiales.

Que reste-t-il des traces de la famille au Brésil ?

L'étude a souligné qu'il n'existe aucun registre indiquant que des proches de Messi seraient restés dans la ville de Ribeirão Preto après le départ de la famille pour l'Argentine en 1905.

Malgré cela, un lien symbolique unit toujours la star de l'Argentine à cette ville : une rue portant le nom de « Martinico Prado », en référence au propriétaire de l'exploitation qui avait accueilli les ancêtres de la famille Messi durant leur séjour dans l'État de São Paulo, avant leur migration définitive vers l'Argentine.