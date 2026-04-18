Un scout réclame plusieurs millions d’euros à l’Ajax, suite à un transfert phare qui se prolonge

Le transfert d’Antony à Manchester United continue de hanter l’Ajax, des années plus tard. Ce transfert colossal de 95 millions d’euros – qui reste un record pour le club – s’est transformé en un véritable casse-tête juridique. En juin, la cour d’appel d’Amsterdam rendra son verdict dans cette affaire qui traîne depuis des années et porte sur plusieurs millions d’euros, rapporte Voetbal International.

Parti d’Amsterdam en 2022 pour un montant record, le Brésilien a finalement généré une perte considérable pour Manchester United, qui l’a cédé l’an dernier au Real Betis pour seulement 22 millions d’euros. Entre-temps, les réclamations se sont accumulées contre l’Ajax au sujet de ce transfert. Antony avait déjà trouvé un accord avec le club concernant les amendes qui lui avaient été infligées.

L’agent Junior Pedroso avait également réclamé une partie des recettes. Il s’est finalement vu attribuer 1,25 million d’euros à l’issue d’un arbitrage.

Le recruteur et agent Peter Gerards réclame désormais environ deux millions d’euros, affirmant avoir présenté Antony (et, par ailleurs, Lisandro Martínez) et donc avoir droit à une partie des bénéfices.

L’Ajax invoque un accord antérieur par lequel Gerards aurait été définitivement réglé. Le club affirme que toutes ses obligations ont ainsi été remplies, mais le conseiller soutient que les transferts futurs n’étaient pas couverts par ce texte.

En 2024, le tribunal a tranché en faveur de l’Ajax, mais Gerards a fait appel. Le dossier est désormais entre les mains de la cour d’appel, où les positions restent diamétralement opposées ; une médiation a déjà échoué.

Au-delà du litige, ce dossier illustre la sensibilité du système des transferts : malgré les règles de la FIFA, une part importante des indemnités continue de profiter à des intermédiaires. Dans le dossier Antony, cette somme se chiffre déjà en millions.

Au sein de l’Ajax, ce dispositif impliquant des recruteurs externes a suscité des tensions. Les recruteurs internes, dont l’ancien responsable du recrutement Hans van der Zee, n’étaient pas informés de ces accords et ont ensuite jugé cette méthode de travail inhabituelle. La collaboration avec Gerards a pris fin en 2020.

Le verdict définitif de la cour sera rendu le 9 juin ; il dira si le club doit verser une indemnité à Gerards.