Les deux stars françaises, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, assisteront à la cérémonie du Ballon d'Or prévue demain lundi en soirée à Londres, selon la chaîne « RMC » française.

Mbappé, qui disputera le Clásico avec le Real Madrid face au Barça aujourd'hui dimanche, et Dembélé, vainqueur du trophée l'an dernier, se rendront dans la capitale britannique dans les heures à venir.

Dembélé est absent de la liste du Paris Saint-Germain, qui affrontera Lyon demain lundi en soirée, en raison d'une blessure.

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Quant au reste de la délégation du Paris Saint-Germain, leur présence demeure incertaine. Khvicha Kvaratskhelia devrait en effet subir une opération très prochainement, peut-être à Doha, pour soigner une blessure au ligament croisé antérieur du genou droit.

La présence du capitaine de l'équipe, Marquinhos, qui a subi une blessure à la cuisse droite lors de la rencontre face au Barça (4-2), n'est pas non plus confirmée. Quant au président du club, Nasser al-Khelaïfi, qui a l'habitude d'être présent à Londres pour des raisons professionnelles, il devrait trancher à la dernière minute.

Comme l'an dernier, le Paris Saint-Germain dispute un match le soir de la cérémonie du Ballon d'Or, en affrontant cette fois l'Olympique Lyonnais. Le club parisien avait perdu dans les mêmes circonstances, l'an dernier, face à l'Olympique de Marseille sur le score de (1-0).

À l'image de l'an dernier également, Ousmane Dembélé, qui souffre d'une blessure à la cuisse, pourra se rendre à Londres pour assister à la cérémonie, malgré son absence lors du match de son équipe.



