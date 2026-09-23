L'Irak a inscrit le premier but de la Coupe du Golfe arabique « Golfe 27 », après six minutes seulement lors du premier match de la compétition face à Oman.

L'Irak a affronté son homologue omanais, ce mercredi, sur la pelouse du complexe sportif de la Cité du Prince Abdallah Al-Faisal à Djeddah, lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Golfe arabique.

Après six minutes seulement de jeu, Mohammed Qassim a marqué le premier but de l'Irak, après avoir reçu un ballon dans la surface de réparation et l'avoir logé dans les filets d'une puissante frappe du pied gauche.

Ce but est le premier de la vingt-septième édition de la Coupe du Golfe, et le troisième de Mohammed Qassim avec l'Irak, bien qu'il dispute son 24e match avec la sélection, selon le site « Transfermarkt ».

Fait curieux, les deux premiers buts de Qassim avec l'Irak avaient eux aussi été les buts d'ouverture de la Coupe du Golfe arabique, précisément il y a sept ans, lors de l'édition 2019.

Qassim avait inscrit ces deux buts au cours d'un seul match, également le premier de la Coupe du Golfe 24, offrant ainsi aux « Lions de Mésopotamie » une victoire face au Qatar sur le score de 2-1.

Le joueur de 29 ans avait ensuite manqué les éditions Golfe 25 et 26, avant de réapparaître lors de l'édition actuelle et de renouer avec le premier but de l'Irak et de la compétition en général.