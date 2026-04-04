Un scénario incroyable offre le titre de champion de la Ligue saoudienne à Al-Nassr face à Al-Hilal

Le club d'Al-Nassr a une occasion en or de remporter le titre du championnat saoudien Roshen lors de la saison 2025-2026 face à son voisin et rival de toujours, Al-Hilal.

Al-Hilal compte désormais 5 points de retard sur Al-Nassr, leader du classement du championnat saoudien, après son match nul 2-2 contre Al-Taawoun, ce samedi, au stade Kingdom Arena, lors de la 27e journée de la Roshen League.

Al-Nassr peut donc remporter le titre de champion de la Ligue saoudienne lors de son match contre Al-Hilal, le 7 mai prochain, au stade Al-Awal Park, lors de la 32e journée de la Ligue Roshen.

Avant ce match, Al-Nassr disputera 4 rencontres de la Roshen League, face respectivement à Al-Akhdoud, Al-Ittifaq, Al-Ahli et Al-Qadsia, lors des 28e à 31e journées.

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Si Al-Nassr remporte ces matchs, l'écart avec Al-Hilal, deuxième au classement, restera de 5 points avant leur affrontement dans le derby de Riyad, à condition que « le Leader » réussisse également à remporter tous ses matchs.

Et si Al-Nassr parvient à battre Al-Hilal lors du derby, l'écart passera à 8 points, alors qu'il ne restera plus que deux journées avant la fin de la saison, ce qui signifierait le sacre de « l'Al-Alamy » au titre de la Ligue Roshen.

Ce titre serait le premier pour Al-Nassr dans le championnat Roshen, après une absence de sept ans, depuis son dernier sacre en 2019.