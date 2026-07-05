Dans une décision sans précédent ayant provoqué une vive polémique, la Commission de discipline de la Fédération internationale de football (FIFA) a décidé, ce dimanche, de suspendre la sanction liée au carton rouge reçu par l’attaquant américain Folarin Balogun lors du match opposant les États-Unis à la Bosnie-Herzégovine en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Cette décision lui ouvre ainsi la possibilité de participer à la rencontre face à la Belgique, programmée demain lundi en huitièmes de finale.

Selon le journaliste britannique Ben Jacobs, la Maison Blanche aurait contacté la FIFA, demandant au président Gianni Infantino de réexaminer le carton rouge infligé à Balogun, ce qui a suscité des accusations d’ingérence politique dans les décisions du tournoi.

Selon le journaliste, la FIFA aurait ensuite transmis le dossier à ses instances indépendantes, insistant sur le fait qu’aucune pression extérieure n’a influencé sa décision, l’article 27 du règlement disciplinaire lui permettant de suspendre, le cas échéant, l’exécution totale ou partielle d’une sanction.

Malgré cette décision, la FIFA n’a publié aucun communiqué officiel expliquant les motifs de la suspension, ce qui alimente les spéculations et les critiques sur l’indépendance de ses instances disciplinaires durant la compétition.

Après l’annonce, le président américain Donald Trump a publié un message sur sa plateforme « Truth Social », estimant que cette décision corrigeait une « grave erreur », une formulation largement interprétée comme un clin d’œil à son implication personnelle dans l’affaire.

Balogun avait ouvert le score lors de la victoire 2-0 contre la Bosnie-Herzégovine avant d’être expulsé à la 64^e minute pour un tacle violent sur le défenseur Tarik Mehremović, victime d’une grave entorse de la cheville.

Balojon, auteur de trois buts depuis le début de la Coupe du monde 2026 organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, est l’un des joueurs clés de la sélection américaine. Son absence contre la Belgique aurait donc constitué un handicap majeur pour la qualification en quarts de finale.

Si les éléments évoqués se confirment, cette affaire figurera parmi les plus controversées de l’histoire de la Coupe du monde, car elle interroge l’indépendance des commissions disciplinaires et les processus décisionnels au sein de la FIFA.