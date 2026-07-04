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Abdelmawgood Samir

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Un scandale retentissant… Une nouvelle crise frappe le Sénégal aux États-Unis

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Une série de crises

La délégation sénégalaise a plongé dans le chaos après l’annulation, samedi soir, du vol charter censé ramener les « Lions de la Teranga » au pays suite à leur élimination de la Coupe du monde 2026.

Selon le journal « De Sports », qui rapporte l’information samedi soir, ce contretemps serait la conséquence d’un différend entre le ministère sénégalais des Sports et la Fédération sénégalaise de football, chacune des deux parties se renvoyant la responsabilité de l’organisation du vol et de la mise en place des modalités de retour.

Selon le quotidien, les tensions entre les deux institutions se sont intensifiées au cours des dernières heures, entraînant l’annulation du plan de voyage prévu dès l’élimination de l’équipe nationale.

En l’absence d’une issue immédiate, plusieurs joueurs ainsi que des membres du staff technique et administratif restent bloqués aux États-Unis, dans l’attente d’une résolution, tandis que certains joueurs ont pu rentrer par leurs propres moyens, notamment Babi Alassani Gui, Édouard Mendy, Mory Diao et Ismaël Jacobs.

Cet incident exacerbe les critiques adressées à la direction de la délégation sénégalaise et soulève des questions sur le niveau de coordination entre les instances officielles chargées des affaires de la sélection, d’autant plus après une participation marquée par des performances inégales et une élimination précoce.

La Fédération sénégalaise de football et le ministère des Sports devraient publier dans les prochaines heures des communiqués explicatifs pour clarifier les responsabilités et tenter de rassurer une opinion publique déjà mécontente de la gestion du retour des « Lions de la Teranga ».

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