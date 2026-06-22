Un scandale retentissant… Des propos racistes à l'encontre des joueurs noirs secouent la Coupe du monde !

L’ancien international yougoslave Radi Bogdanović, désormais commentateur sportif pour la télévision serbe, a provoqué une vive polémique en tenant des propos ouvertement racistes à l’égard des joueurs noirs lors de son analyse du match Belgique-Iran de la Coupe du monde 2026. L’incident a été qualifié de « scandale médiatique ».».

Selon la chaîne officielle serbe RTS, Bojanović a commenté l’expulsion du défenseur belge Nathan Ngoy à la 66^e minute en ces termes : « À ce niveau, être le dernier défenseur, rater un coup franc, puis se faire expulser… J’ai toujours dit que ces joueurs (et je ne suis pas raciste), mais les joueurs noirs en particulier, n’ont pas la concentration nécessaire pour tenir plus de 60 à 80 minutes ».

Au lieu de revenir sur ses propos ou de présenter des excuses, le commentateur serbe a maintenu sa version des faits, ajoutant : « Si nous voulions entrer dans les détails, nous le ferions. Eux aussi commettent des erreurs. Je ne généralise pas, bien sûr, mais la majorité perd sa concentration, et c’est ainsi que de telles situations se produisent ». Ces propos ont suscité une vague d’indignation sur les réseaux sociaux.

International à trois reprises avec l’ex-équipe yougoslave (deux buts marqués), Bogdanović est une figure médiatique du football serbe. Ses propos l’ont propulsé au cœur d’une polémique éthique et professionnelle, alors que la FIFA et l’UEFA renforcent leur lutte contre le racisme dans les stades.

Ces propos surviennent à un moment délicat, alors que la Coupe du monde 2026 s’annonce comme une fête de la diversité ethnique et nationale, et alors que des campagnes internationales renforcent la lutte contre la discrimination raciale dans le sport, ce qui place les déclarations de l’analyste serbe en flagrante contradiction avec les valeurs sportives et humaines.

À ce stade, la chaîne officielle serbe RTS n’a pas encore publié de communiqué concernant la diffusion en direct de ces propos racistes, tandis que les appels se multiplient sur les réseaux sociaux pour que le commentateur soit sanctionné et suspendu, et pour que les instances internationales ouvrent une enquête et prennent des mesures dissuasives.