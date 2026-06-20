Un scandale majeur secoue le camp brésilien, et le président de la fédération s’effondre en larmes

Le président de la Fédération brésilienne de football, Samir Chaoud, est au cœur d’une tempête médiatique. Des médias brésiliens révèlent des détails privés et l’accusent d’avoir utilisé des fonds fédéraux pour régler des dépenses personnelles, alors que la Seleção dispute la Coupe du monde 2026.

Selon les sites brésiliens « Olé » et « Globo », des photos le montrent en compagnie d’une femme d’affaires de l’État de Roraima, Camilla Cristina Andrade, lors d’un dîner à Manhattan ; elle aurait également séjourné dans un hôtel de luxe new-yorkais dont la réservation serait liée au président.

Selon les enquêteurs, la CBF aurait également réglé hébergement, transports et autres frais de déplacement de Samir lors de plusieurs voyages internationaux, dont la Coupe intercontinentale à Doha.

Selon les médias brésiliens, ces frais dépasseraient 76 000 réais (près de 16 000 dollars), sans compter d’autres sommes non détaillées.

La CBF a formellement démenti tout détournement de fonds, assurant que les dépenses personnelles de Shaoud n’ont pas été réglées sur les caisses de l’instance. Malgré ces dénégations, la publication des photos et le montant des sommes évoquées ont provoqué un tollé au Brésil, accentuant le climat d’incertitude qui entoure la Seleção en pleine Coupe du monde.

Face à l’ampleur de la polémique, Shaoud a temporairement quitté le camp de la Seleção pour se rendre à Orlando, où il a tenu des réunions intensives avec des responsables du football brésilien afin de tenter d’apaiser la tempête médiatique, avant de réintégrer la délégation dans un climat tendu.

Selon plusieurs sources, son absence puis son retour auraient provoqué de vives discussions entre les joueurs, le staff technique et leurs familles présentes aux États-Unis, perturbant la stratégie mise en place depuis plusieurs semaines par l’entraîneur Carlo Ancelotti pour préserver le groupe de toute ingérence extérieure.

Certains membres de la délégation estiment que la polémique détourne l’attention de l’objectif principal : décrocher un sixième titre.

Pour tenter d’apaiser la crise, la direction de la CBF a mis en place une cellule de crise. Samir a fondu en larmes lors de réunions avec les présidents de fédérations et plusieurs alliés, affirmant que sa famille restait sa priorité absolue.

Parallèlement, ses soutiens ont mené leur propre enquête pour démontrer que les dépenses incriminées n’ont pas été réglées par la CBF, et ont entamé des pourparlers avec des clubs influents afin de préserver la stabilité de sa présidence.

Cette crise éclate à un moment particulièrement délicat : la sélection brésilienne, fraîchement qualifiée pour la Coupe du monde après une victoire 3-0 contre Haïti – succès qui a confirmé ses ambitions suite à un match nul 1-1 contre le Maroc lors du match d’ouverture –, se retrouve malgré elle entraînée dans la tourmente.