Un scandale de falsification frappe la Suisse : un deuxième joueur exclu de la sélection après Xhaka

Ce n'est plus un simple cas isolé : un scandale d'ordre moral prend de l'ampleur comme une boule de neige et frappe désormais deux piliers essentiels de la sélection suisse. Quelques jours après la chute du capitaine Granit Xhaka, une deuxième star suisse s'enfonce dans le bourbier de la fameuse « affaire du vaccin ».

La Fédération suisse de football a annoncé, dans un communiqué officiel choc ce vendredi soir, l'exclusion immédiate de l'attaquant international Breel Embolo du rassemblement de l'équipe nationale, sur fond de son implication dans une affaire de certificats de vaccination falsifiés contre le Covid-19.

Le communiqué de la Fédération indique : « Breel Embolo a informé la Fédération suisse de football de l'affaire relative à sa vie privée, qui a été divulguée aux médias aujourd'hui. En conséquence, la direction de la Fédération a décidé que le joueur ne rejoindrait pas la sélection comme cela était prévu, et que l'équipe nationale poursuivrait son stage d'entraînement actuel sans lui. »

Des détails choquants

Les médias suisses ont révélé tous les détails du scandale, rapportant qu'Embolo, ancien attaquant de Schalke et du Borussia Mönchengladbach, s'est procuré des certificats de vaccination falsifiés en 2021 auprès d'un membre du célèbre gang des « Hells Angels ».

Selon les informations, le parquet de Bâle a émis une ordonnance pénale à l'encontre du joueur en date du 25 novembre 2025, pour de multiples chefs d'accusation liés à l'incitation à la falsification, et il a été condamné à une amende avec sursis de 3 000 francs suisses par jour.









Aveu et regrets

De son côté, Embolo, qui évolue actuellement au club américain d'Atlanta United, n'a pas nié les faits et a déclaré au journal suisse « Schweiz Heute » : « J'ai réalisé que mes actes à l'époque étaient une erreur et j'en ai assumé la responsabilité, c'est pour cette raison que j'ai accepté la décision de justice. »

La décision de la Fédération suisse de l'exclure est intervenue directement après la publication de la décision de justice ce vendredi, l'écartant officiellement de la liste de la sélection.

Ainsi, la sélection suisse perd d'un seul coup ses deux stars en Ligue des nations de l'UEFA, après que Xhaka (33 ans), ancien joueur de Gladbach et de Leverkusen, eut reconnu plus tôt cette semaine s'être procuré un certificat falsifié similaire.

La sélection suisse se prépare à disputer 4 rencontres décisives dans le groupe 2 : elle se déplacera en Macédoine du Nord et en Écosse les 26 et 29 septembre, avant de recevoir la Slovénie et la Macédoine du Nord à Lucerne les 3 et 6 octobre prochains, sans son capitaine ni son attaquant titulaire.











