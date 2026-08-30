Un scandale arbitral retentissant

Une grande polémique arbitrale a éclaté lors du match entre Manchester United et Ipswich, ce dimanche, dans le cadre de la Premier League anglaise.

Manchester United a retrouvé son équilibre de la meilleure des manières, après avoir renversé un retard d'un but pour s'imposer largement sur le score de 5-1 face à son hôte Ipswich Town, lors de la deuxième journée de la Premier League anglaise, décrochant ainsi sa première victoire de la saison sous la direction de l'entraîneur Michael Carrick.

Les règles de la main ont de nouveau été au cœur des débats, puisque Harry Maguire a contribué à donner l'avantage à Manchester United sur le score de 2-1 dans leur victoire face à Ipswich.

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Le défenseur central s'est projeté vers l'avant après avoir récupéré le ballon, et a adressé un centre dans la surface de réparation qui a été dévié dans les filets par Jacob Greaves, inscrivant un but contre son camp.

Le journal « The Sun » a indiqué qu'en revoyant l'action, il semble que Maguire ait récupéré le ballon avec ses mains, mais comme il n'est pas le buteur effectif, le but a été accordé.

Le journal a poursuivi : « Si Maguire avait directement profité de la main et avait marqué lui-même, le coup franc aurait été sifflé et le but annulé. »

Il a ajouté : « Beaucoup argumenteront, à juste titre, que Maguire a certainement profité de la main. »

De son côté, le centre des matchs de la Premier League anglaise a précisé : « La décision de l'arbitre d'accorder un but à Manchester United a été vérifiée et confirmée par l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), qui a établi que Maguire n'était pas le buteur direct après une main involontaire. »

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Quant à l'avis de l'assistance vidéo, il était le suivant : « Il s'agit d'un but contre son camp, et la main involontaire n'entraîne pas de sanction, c'est pourquoi nous recommandons d'accorder le but. »









Des critiques du public envers le corps arbitral

La décision a totalement déconcerté le public, et les réseaux sociaux ont été inondés de critiques acerbes à l'encontre des responsables.

Un utilisateur a écrit : « Ce but de Maguire ne peut en aucun cas être considéré comme une main involontaire alors que ses mains l'ont aidé à contrôler le ballon. »

Un autre a déclaré : « C'est de la folie. Si Maguire marque un but directement, c'est une main, mais parce que c'est un but contre son camp, ce n'en est pas une. Qui établit ces règles ? Une main n'est-elle pas une main ? »

Un troisième a commenté : « Nous avons perdu le football lorsque nous avons perdu le bon sens. Peu m'importe que la trajectoire du ballon ait été déviée, c'est une main de Maguire. »

Un scandale arbitral retentissant

Quant au compte « Archivo VAR », sur X, spécialisé dans les cas arbitraux, il a déclaré : « Scandale retentissant de l'assistance vidéo dans le match entre Manchester United et Ipswich : Maguire récupère le ballon en utilisant ses deux mains quelques instants avant que l'action ne se termine par un but. »

Il a poursuivi : « C'est une main très évidente. Nous sommes face à l'exemple type de ce qu'on appelle la main intentionnelle. »







