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Le défenseur de Fleetwood Town Conor Haughey a révélé, à la surprise générale, qu’il n’avait pas consacré une seule minute à s’entraîner aux tirs au but avant de transformer le penalty décisif qui a éliminé Arsenal de la Carabao Cup. À 19 ans, il a fait preuve d’un sang-froid remarquable à Highbury pour signer l’un des plus grands exploits de la longue histoire de la compétition.

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Un exploit historique à Highbury

En difficulté en League Two, Fleetwood a déjoué tous les pronostics en éliminant de façon spectaculaire les finalistes de la saison dernière. Alors qu’il occupe la 18e place de la quatrième division, Fleetwood a fait chavirer le public de Highbury lorsque Aaron Loupalo-Bi, prêté par Fulham, lui a donné l’avantage à la 21e minute. Arsenal, champion de Premier League, a réagi à la pause en faisant entrer son capitaine Martin Odegaard. Le rapport de force s’est alors inversé et Viktor Gyokeres a rapidement égalisé.

Malgré une pression incessante, les joueurs locaux ont tenu bon. Leur résistance défensive a été facilitée par l’expulsion en fin de match du jeune espoir d’Arsenal Max Dowman, sanctionné à la 85e minute pour un coup de pied donné par dépit.

Le score de 1-1 a conduit à une séance de tirs au but, au cours de laquelle le gardien de Fleetwood, Jay Lynch, a réalisé un arrêt décisif face à Bruno Guimaraes. Haughey, international nord-irlandais des moins de 21 ans, a ensuite envoyé sa frappe dans la lucarne gauche, scellant une victoire 5-3 aux tirs au but et déclenchant un envahissement massif du terrain.

Le jeune homme de Belfast garde son sang-froid

Malgré l’importance de ce tir au but, le moment le plus marquant de sa jeune carrière, Haughey a affiché une confiance inébranlable. L’adolescent a reconnu ne pas s’être préparé à une séance de tirs au but, s’en remettant entièrement à sa technique naturelle.

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« C’est comme ça que j’ai grandi, a déclaré Haughey. Évidemment, je suis un gars de Belfast. Là où j’ai grandi, si on manque de confiance, on se fait marcher dessus. Alors, quoi qu’on fasse, on l’aborde avec sérénité. Nous avons tous confiance dans les capacités des autres, nous nous entraînons ensemble tous les jours. On sait déjà où on va tirer, il faut juste être assez bon techniquement pour mettre le ballon là où on veut. »

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L’entraîneur de Fleetwood, Matt Lawlor, était visiblement ému par cet exploit retentissant. Il a souligné l’écart financier et structurel considérable entre les deux clubs.

« Je vais être honnête : j’espérais, j’en rêvais et nous nous étions préparés pour un match comme celui-là, a reconnu Lawlor. Mais si vous m’aviez dit que ça se passerait ainsi, je ne vous aurais probablement pas cru. Qu’on se qualifie pour les quarts de finale de la Carabao Cup en battant le champion de notre pays, je trouve ça fou.

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« Quand on est arrivés aux tirs au but, j’espérais évidemment qu’on gagne. J’ai dit aux gars que le résultat ne changerait rien à ce que je pensais ni à la fierté que je ressentais devant notre performance et la façon dont nous nous étions accrochés, comme il le fallait. Soyons clairs : la différence ne concerne pas seulement la qualité, mais aussi les infrastructures et le budget. Je ne pense pas qu’on puisse mesurer l’ampleur du fossé que nous venons de franchir ce soir. »

Arteta regrette les occasions manquées

C’est la première fois qu’un champion de Premier League est éliminé de la Coupe de la Ligue anglaise par une équipe de quatrième division. L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, a refusé de reprocher à ses joueurs leur investissement, mais a reconnu que leur manque d’efficacité devant le but leur avait coûté cher.

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« Félicitations à Fleetwood. Je n’ai rien à reprocher aux joueurs concernant leur attitude, leur application ou l’intensité qu’ils ont mise tout au long du match, a déclaré Arteta. Mais quand on est aussi supérieur, qu’on ne concède rien à l’adversaire hormis cette première action que nous avons si mal défendue, et qu’on se crée autant de situations, d’actions, de tirs et d’occasions, il faut marquer trois, quatre ou cinq buts et en profiter.

« Si on ne le fait pas, on n’a aucune marge, c’est la réalité. Il faut alors se qualifier aux tirs au but. Nous n’y sommes pas parvenus, donc le risque est toujours là. »

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Le technicien espagnol est également revenu sur l’expulsion de Dowman en fin de match, laissant entendre que la discipline avait fait défaut. « Lorsque nous avons préparé le contexte de ce match, nous avons été très clairs sur ce qu’il fallait respecter et sur les émotions que nous devions maîtriser. C’était très clair », a ajouté Arteta.

En route vers les quarts de finale

Fleetwood accède désormais aux quarts de finale de la Carabao Cup et inscrit son nom dans l’histoire de la compétition. Il rejoint Bradford City, pensionnaire de troisième division, qui a également décroché sa place en quarts en battant Peterborough.

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Les autres matches du quatrième tour se disputeront mercredi et jeudi. Fleetwood se reconcentrera brièvement sur sa lutte pour le maintien en League Two, mais la perspective d’affronter un grand club au prochain tour occupera sans aucun doute les esprits au cours des prochaines semaines.