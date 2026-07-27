Un salaire irrésistible : Al-Hilal accélère pour boucler le transfert de Luis Díaz

Al-Hilal a intensifié ses démarches au cours des dernières heures afin de conclure l'un des plus gros transferts de la période estivale, en maintenant sa pression sur le Bayern Munich pour recruter le Colombien Luis Díaz, dans le cadre de son plan de renforcement de l'effectif avant le début de la nouvelle saison.

Des rapports précédents avaient indiqué qu'Al-Hilal ne voyait pas d'inconvénient à débourser environ 120 millions de dollars pour racheter le contrat de l'ailier colombien, dans une opération qui figurerait parmi les plus onéreuses de l'histoire de la Roshn Saudi League.

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Selon le journaliste réputé Abdelaziz Al-Muraisel, le négociateur d'Al-Hilal continue de faire fortement pression sur la direction du Bayern Munich afin de la convaincre d'accepter la vente du joueur. Toutefois, le club allemand tient toujours à conserver Díaz, d'autant plus qu'il a également rejeté l'idée de se séparer du Français Michael Olise.

Il a ajouté qu'Al-Hilal a accordé à la direction du Bayern Munich un ultime délai de réflexion, en demandant à obtenir une réponse définitive au cours de cette semaine, alors que « Le Leader » souhaite boucler le dossier de l'ailier étranger avant de finaliser le reste de ses transferts du mercato.

Al-Hilal ne s'est pas contenté des incitations financières liées au montant de l'opération, mais a également préparé une offre colossale pour le joueur lui-même, puisque Luis Díaz devrait percevoir un salaire dépassant les 37 millions d'euros par an, ce qui pourrait rendre l'offre saoudienne difficile à refuser si le Bayern acceptait d'ouvrir la porte aux négociations.

Al-Hilal place Luis Díaz parmi ses principales cibles offensives cet été, après que le staff technique dirigé par l'Italien Simone Inzaghi a demandé de renforcer le poste d'ailier avec un joueur de classe mondiale. La décision finale est désormais entre les mains du Bayern Munich, qui n'a pas encore tranché à ce stade.