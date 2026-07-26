Arsenal tente de séduire Vinicius Junior, la star du Real Madrid, avec un salaire record, afin de le convaincre de quitter le club madrilène.

L'avenir de Vinicius Junior demeure incertain, en l'absence de prolongation de son contrat avec le Real Madrid, et alors qu'Arsenal cherche à le recruter dès cet été.

Selon le journal « The Telegraph », le champion d'Angleterre prépare une offre record pour attirer Vinicius Junior et le faire venir à l'Emirates Stadium.

L'international brésilien, qui entame la dernière année de son contrat avec le Real Madrid, perçoit actuellement environ 470 000 euros par semaine (400 000 livres sterling), mais Arsenal serait prêt à lui proposer un salaire supérieur, ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé de l'histoire du club anglais.

Arsenal connaît jusqu'ici un été calme sur le marché des transferts, n'ayant recruté que l'ailier Christos Tzolis et le gardien Illan Meslier, mais la piste menant à Vinicius représenterait un changement radical pour l'entraîneur Mikel Arteta.

Le journal a souligné que José Mourinho, le nouvel entraîneur du Real Madrid, ne souhaite perdre aucun de ses meilleurs joueurs, mais la situation pourrait se compliquer pour lui, Arsenal s'apprêtant à explorer toutes les pistes pour convaincre Vinicius, dont le contrat n'a plus que 12 mois à courir.

Selon les informations rapportées, la direction du club londonien a étudié les aspects financiers de l'opération et estime que l'argent ne constituera pas un obstacle, mais aucun contact officiel n'a eu lieu entre les deux clubs à ce jour.