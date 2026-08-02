Comme le rapporte le journaliste turc renommé Yagiz Sabuncuoglu, Trabzonspor a soumis à Salah une offre très lucrative après une rencontre avec son agent. Un contrat de deux ans, assorti d’un salaire annuel de 17 millions d’euros, serait sur la table.

Salah serait en principe ouvert à l’idée d’accepter l’offre de Trabzon et de poursuivre sa carrière en Turquie. Il consulterait d’abord sa famille avant de prendre une décision, indique-t-on. Les négociations entre le cador turc et l’agent du joueur offensif seraient d’ailleurs déjà très concrètes. Selon Sabuncuoglu, il est notamment question de la part de Salah sur les ventes de maillots : entre 20 et 25 % pour le camp du joueur seraient suffisants.

Trabzonspor n’aurait en revanche aucune indemnité de transfert à payer pour Salah. L’Égyptien avait déjà résilié avec un an d’avance son contrat avec Liverpool FC, qui courait initialement jusqu’en 2027, et son départ anticipé d’Anfield Road avait été officiellement communiqué au printemps. Salah est donc sans club depuis le 1er juillet et dispose, en plus de Trabzon, de plusieurs autres options.

Plutôt Trabzonspor ? Le transfert de Mohamed Salah à Besiktas a capoté

Des clubs de MLS et d’Arabie saoudite seraient intéressés, mais c’est surtout avec Besiktas, rival de Trabzonspor en championnat, que la piste s’était concrétisée ces derniers temps. À la mi-juillet, des informations de presse circulaient, selon lesquelles une arrivée de Salah au sein du club stambouliote était même imminente. Peu après, cela avait bien été confirmé par le président de Besiktas, Serdal Adali, mais il avait en même temps expliqué que des problèmes étaient apparus dans les négociations.





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L’agent de Salah aurait ainsi relevé au dernier moment ses exigences en matière de commission, ce que Besiktas ne voulait ni ne pouvait accepter. Il y a quelques jours, Önder Özen, directeur sportif de Besiktas, a ensuite souligné qu’un éventuel transfert de Salah sur le Bosphore n’était pour l’instant plus d’actualité. L’offre, qui s’élèverait à un salaire de base de dix millions d’euros par an, auquel s’ajouteraient deux millions d’euros de bonus, resterait certes valable. Elle ne serait toutefois plus revue à la hausse, et le clan Salah devrait désormais faire un pas vers Besiktas pour éventuellement reprendre les discussions.

Trabzonspor peut-il de nouveau viser les sommets avec Mohamed Salah ?

Plutôt que de nouvelles négociations avec Besiktas, c’est donc désormais un transfert vers Trabzonspor qui semble se dessiner. Au sein du club historique du nord-est de la Turquie, on rêve de rejouer les premiers rôles, quatre ans après le dernier titre de champion remporté en 2022. Galatasaray a récemment été sacré champion à quatre reprises de suite.

Un joueur de la qualité de Salah aiderait évidemment Trabzon dans cette ambition. L’Égyptien de 34 ans veut relever un nouveau défi après neuf années à Liverpool et peut encore beaucoup apporter à une équipe. Salah l’a démontré notamment lors de la Coupe du monde, lorsqu’il a conduit l’Égypte en tant que capitaine jusqu’aux huitièmes de finale et qu’il est passé tout près de l’exploit, en huitième de finale contre l’Argentine, futur vice-champion du monde. Salah a inscrit un but et délivré deux passes décisives en cinq matches dans le tournoi.