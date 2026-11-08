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La constance de Waldemar Anton impressionne. Lors de la victoire du BVB contre Elversberg, il a encore montré les qualités qui plaisent particulièrement à Jürgen Klopp. Une star du Bayern doit-elle désormais craindre pour son statut en équipe d’Allemagne ?

Trois enseignements de la victoire 2-1 (0-0) du Borussia Dortmund face au SV Elversberg. Également au programme : une confiance précieuse accordée à Felix Nmecha et une action très commentée qui fait surgir le mot à bannir de la 9e journée de Bundesliga.

Waldemar Anton montre pourquoi il enthousiasme Klopp : va-t-il supplanter une star du Bayern ?

Ceux qui ont écouté attentivement le sélectionneur Jürgen Klopp parler, cette semaine, de la convocation du deuxième groupe de son mandat encore récent ont peut-être dressé l’oreille lorsqu’il a abordé le sujet des défenseurs centraux. « Pour moi, les deux s’imposaient comme une évidence », a-t-il notamment déclaré au sujet de la composition de sa liste. Mais il ne parlait pas du duo Jonathan Tah-Nico Schlotterbeck, récemment titulaire en équipe d’Allemagne : il faisait référence à Waldemar Anton et Malick Thiaw.

Le joueur de 30 ans du Borussia Dortmund et le défenseur de Newcastle United, de cinq ans son cadet, avaient formé la charnière de Klopp lors des deux derniers matches internationaux, contre la Serbie (2-0) et en Grèce (0-0). « Ils ont été incroyablement bons, il faut le dire », a souligné le sélectionneur en faisant explicitement l’éloge d’Anton et de Thiaw. Il a ensuite précisé dans quels domaines, essentiels à ses yeux et à sa façon de jouer, les deux hommes avaient autant brillé.

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« Les défenseurs centraux doivent évidemment défendre avant tout, c’est leur tâche numéro un. Mais pour jouer un certain type de football, il faut aussi accepter de le faire de cette manière. Autrement dit : si nous voulons presser haut, mais que les joueurs ne se sentent à l’aise que lorsqu’ils peuvent toucher la ligne de leur propre surface de réparation, nous avons un problème », a expliqué Klopp. Il voulait bien sûr dire qu’Anton et Thiaw s’étaient révélés parfaitement adaptés à sa conception d’une défense audacieuse.

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Samedi après-midi, dans un match compliqué contre des joueurs d’Elversberg repliés pendant une grande partie de la rencontre, mais constamment à l’affût de contres grâce à leurs qualités offensives, Anton en a une nouvelle fois apporté la preuve. Comme il le fait depuis des mois avec le maillot du BVB, avec une constance impressionnante, et pas seulement pendant les 180 minutes disputées avec l’équipe d’Allemagne contre la Serbie et en Grèce.

BVB : Anton affiche les qualités qui impressionnent particulièrement Klopp

À plusieurs reprises, Anton est sorti avec audace de la ligne de quatre défenseurs pour couper net les contres potentiels des Sarrois. Son sens du timing et son anticipation ont impressionné, tout comme son adresse dans les duels. Autre point remarquable : même lorsqu’il était le dernier défenseur, Anton a pris de nombreuses décisions parfaitement judicieuses et réalisé beaucoup de contres décisifs.

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Anton incarne aussi parfaitement l’idéal de Klopp d’une ligne défensive audacieuse, non seulement sans le ballon, mais aussi avec lui. Il distille régulièrement des passes verticales intelligentes qui éliminent de nombreux adversaires et trouvent les bons partenaires dans les bons espaces pour dynamiser le jeu offensif.

Getty Images

Bien sûr, Tah, le joueur du Bayern Munich, a déjà largement prouvé qu’il défendait lui aussi avec audace et qu’il était toujours prêt à prendre certains risques. Mais il n’est nullement acquis que Tah et Schlotterbeck, qui formaient la paire titulaire avant la Coupe du monde, puis avant la blessure du joueur de Dortmund, le seront également lors de la phase finale en Amérique du Nord.

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D’autant que Tah n’est plus, comme chacun sait, un titulaire indiscutable en club cette saison : son concurrent Min-Jae Kim l’a récemment relégué sur le banc lors de certains matches importants. Anton possède en outre, par rapport au joueur du Bayern, l’avantage de mieux connaître les automatismes avec Schlotterbeck, son coéquipier en club vraisemblablement assuré d’une place de titulaire. Les deux hommes sont davantage rodés ensemble. Il sera donc intéressant de voir si la charnière de Dortmund sera aussi celle de l’équipe d’Allemagne vendredi, en Serbie.

Homme du match pour le BVB : la confiance de Kovac en Nmecha porte ses fruits

Averti après un peu plus de 20 minutes pour une faute tactique, Felix Nmecha a ensuite dû faire très attention à la manière dont il contenait les nombreuses transitions rapides d’Elversberg. Il n’était pas du tout improbable qu’une faute tactique le mette à nouveau en danger de recevoir un carton jaune.

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À la pause, l’entraîneur adjoint de Dortmund, Robert Kovac, a donc été interrogé par Sky sur l’opportunité de faire sortir le milieu de terrain, susceptible de recevoir un second avertissement synonyme d’expulsion. « Je pense qu’il est assez intelligent pour évaluer la situation », a toutefois répondu le frère de l’entraîneur principal Niko Kovac, écartant cette idée.

Une confiance qui, comme on le sait, a été récompensée. Car c’est Nmecha qui, après la pause, est devenu l’homme du match pour le BVB. À la 55e minute, après un excellent travail de Fabio Silva, il a conclu intelligemment d’environ 18 mètres, trompant le gardien du SVE Nicolas Kristof d’une frappe rasante et placée au premier poteau.

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Un quart d’heure plus tard, Nmecha a porté le score à 2-0 d’une frappe tout aussi remarquable, cette fois d’un peu plus loin (environ 25 mètres). Grâce aux deux buts de l’international allemand, le deuxième du classement a décroché une victoire 2-1 attendue, acquise de haute lutte et extrêmement importante dans son duel à distance avec le leader, le Bayern Munich.

L’importance de Felix Nmecha pour le BVB : « Il rend ses coéquipiers meilleurs »

Faire confiance à Nmecha pour se montrer assez avisé et éviter un nouveau carton jaune était donc la bonne décision de Kovac. En conférence de presse après la rencontre, le Croate a souligné ce que le joueur de 26 ans avait une fois de plus apporté au jeu de Dortmund, au-delà de son doublé : « Avec sa présence, son dynamisme, sa technique », il est d’une immense importance pour le BVB, a-t-il expliqué. « Il peut dénouer très vite beaucoup de situations grâce à ses rotations du corps. Il rend ses coéquipiers meilleurs. »

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Et comme Nmecha entre tout juste dans les meilleures années d’un footballeur ou, comme le dit Kovac, dans « l’âge de la performance maximale », l’auteur du doublé de samedi après-midi a même « encore une marge de progression ». Le Borussia avait mesuré l’importance de Nmecha lors des cinq matches de championnat qu’il avait manqués sur blessure la saison dernière. « On avait bien vu que notre jeu tournait un peu au ralenti », s’est souvenu Kovac. « Avec lui, nous avons une tout autre dimension. C’est pourquoi je suis heureux qu’il soit là. »

Getty Images

Même si Nmecha a déjà connu quelques passages à vide cette saison et semblé parfois un peu fatigué, Kovac ne veut pas se passer de lui, tant il est devenu une figure marquante du BVB. « En matière de talent et de technique, c’est l’un des meilleurs milieux de terrain du monde », a également déclaré le directeur sportif de Dortmund, Ole Book, après la victoire contre Elversberg sur Sky. « S’il y ajoute la finition qu’il a montrée aujourd’hui, car il a cette frappe, il n’y en a pas beaucoup qui soient meilleurs. »

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Gregor Kobel, le gardien du BVB, a quant à lui voulu s’attribuer une petite part du mérite pour le deuxième but de Nmecha, marqué d’une frappe puissante à 124 km/h. « C’est Felix, que voulez-vous dire ? Un joueur de classe mondiale », a salué le Suisse dans un entretien accordé à la chaîne YouTube du Borussia, avant d’ajouter avec un sourire : « Peut-être qu’il frappe les ballons comme ça parce que je le pousse toujours à se dépasser à l’entraînement. »

Le mot à bannir de la journée : « point d’impact »

Précisons d’emblée qu’il est évidemment très regrettable que le capitaine d’Elversberg, Lukas Pinckert, se soit blessé à la cheville lors de l’une des actions les plus discutées de cette journée de Bundesliga et qu’il ait dû quitter prématurément le terrain face au Borussia Dortmund (37e minute).

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Il faut néanmoins le souligner : l’arbitre Harm Osmers a eu tout à fait raison de ne pas montrer de carton rouge à Daniel Svensson, le joueur de Dortmund. Oui, le Suédois a touché Pinckert en pleine cheville, la semelle en avant : selon le règlement, ce que l’on appelle le « point d’impact » plaidait donc pour un rouge. Mais faire du « point d’impact » le critère décisif pour déterminer si une faute mérite un carton rouge est une dérive apparue depuis l’introduction de l’assistance vidéo à l’arbitrage. Dans des actions comme celle-ci, elle ne rend tout simplement pas justice à la dynamique du jeu. D’autant qu’on ne pouvait déceler chez Svensson la moindre mauvaise intention.

Si, par exemple, Pinckert avait conduit le ballon, puis effectué une passe, et que Svensson, en défendant et en taclant, l’avait touché comme il l’a fait samedi après-midi alors que le ballon était déjà parti depuis longtemps, cela aurait bien sûr mérité un carton rouge. Mais la dynamique de l’action en question était tout autre : Svensson voulait atteindre une passe de Carney Chukwuemeka du pied gauche pour la prolonger vers le centre de la surface de réparation. Le latéral gauche du BVB s’est donc lancé dans un tacle et, facteur décisif, il avait bel et bien une chance de toucher le ballon.

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Pinckert s’est interposé et a dévié le ballon de la pointe du pied. En quelques centièmes de seconde, le geste de Svensson, qui cherchait à atteindre le ballon, l’a inévitablement conduit à toucher Pinckert à la place. Il était tout simplement trop tard pour que le Suédois retire son pied et il est évidemment très malheureux que le joueur d’Elversberg se soit blessé sur cette action. Mais qu’aurait dû faire Svensson ? En l’absence de toute intention de faire mal et compte tenu de la dynamique de l’action, il s’agit certes d’une faute qui peut valoir un jaune, mais certainement pas un rouge.

Getty Images

Revenons une fois encore à ce mot à bannir, « point d’impact » : quand on regarde plusieurs fois l’action à l’écran, voire au ralenti, le contact sur la cheville, considéré isolément, semble bien sûr mériter un rouge. Mais juger ainsi des actions pouvant potentiellement aboutir à une expulsion, en faisant totalement abstraction de leur dynamique, ne peut tout de même pas servir le football.

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C’est aussi ce que pensait, à juste titre, le champion du monde Mats Hummels en janvier, lorsque Svensson avait bel et bien reçu un carton rouge pour une action similaire lors du match de Ligue des champions de Dortmund contre Tottenham Hotspur. « C’est malheureux, mais c’est ainsi que l’on arbitre actuellement. Pour moi, ce n’est pas un carton rouge. C’est un carton rouge d’arrêt sur image, qui ne justifie pas une expulsion quand on regarde comment l’action s’est déroulée », avait alors déclaré Hummels, consultant pour Prime Video.

Une analyse qui pourrait s’appliquer telle quelle à l’action de Svensson samedi. Dans le studio de Sky, celle-ci a provoqué un débat animé entre deux autres anciens joueurs professionnels. « Svensson ne voit même pas Pinckert. Il manque le ballon de deux centimètres, il veut jouer le ballon. Il ne voit ni son adversaire ni quoi que ce soit d’autre, il veut seulement jouer le ballon […] C’est un concours de circonstances, ce sont des choses qui arrivent dans le football », a estimé Dietmar Hamann, jugeant tout à fait juste la décision d’Osmers de ne pas sortir le rouge. Patrick Helmes était d’un avis contraire.

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« Le point d’impact ne peut pas être plus clair et le risque de blessure ne peut pas être plus élevé. Qu’il n’ait pas voulu faire ça, je te l’accorde, Didi. Mais moi aussi, il y a beaucoup de choses que je n’ai pas voulu faire et que j’ai quand même mal faites », a déclaré l’ancien attaquant international Helmes. L’ancien joueur de l’équipe d’Allemagne Hamann lui a alors répliqué en faisant référence au mot à bannir de la soirée : « Avec ton expression “point d’impact”, tu t’es déjà disqualifié. »

L’arbitre Osmers a pour sa part indiqué après la rencontre sur Sky qu’après avoir vu les images, il aurait tout à fait pu donner un rouge conformément au règlement actuel. Il est bien possible qu’il l’aurait fait si l’assistance vidéo était intervenue et l’avait envoyé devant le moniteur. Pour le bien du football, Patrick Hanslbauer, dans le centre vidéo de Cologne, est resté silencieux.