Un revirement surprenant… Casillas prend Mourinho au dépourvu

Ces dernières semaines, plusieurs figures du Real Madrid ont réagi au retour de l’entraîneur José Mourinho.

Tous les joueurs actuels interrogés ont exprimé leur joie et leur enthousiasme à l’idée de travailler sous les ordres de l’entraîneur portugais. C’est désormais au tour d’un de ses anciens joueurs de donner son avis.

Iker Casillas, l’un des joueurs phares lors du premier passage de Mourinho au Real Madrid, s’était brouillé avec l’entraîneur portugais au cours des derniers mois précédant son départ du Bernabéu.

Toutefois, d’après ses propos recueillis par la chaîne DAZN et rapportés par le quotidien espagnol Mundo Deportivo, l’ancien gardien semble avoir tourné la page.

La légende des Merengues a déclaré : « Bon, c’est bien. Le club a décidé que José devait venir au Real Madrid, et nous lui souhaitons bonne chance. Espérons qu’il fera du bon travail, ce qui sera bénéfique pour le Real Madrid. »

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Casillas avait par ailleurs évoqué ses différends avec Mourinho lors d’un entretien accordé à la légende brésilienne Romario.

Il est notamment revenu sur son éviction du onze de départ, en fin de saison 2012-2013, au profit de Diego López.

« Ça a été la période la plus difficile de ma carrière, car j’étais le capitaine de l’équipe. Je devais sans cesse lui parler, gérer de nombreux problèmes, et au final, ce qui avait commencé comme une belle relation pleine d’amour et d’affection s’est transformé, avec le temps, en une rupture totale. »

Le Real, qui n’a pas brillé lors des deux dernières saisons, mise donc sur un retour à la case départ pour retrouver les sommets.

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