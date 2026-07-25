Le club allemand du Bayern Munich a confirmé son attachement à sa star française Michael Olise, ainsi que son refus catégorique de le laisser partir lors du mercato estival en cours, portant un coup dur aux espoirs du Real Madrid, qui cherche à s'attacher les services de l'international.

Christoph Freund, le directeur sportif du Bayern Munich, a déclaré lors de propos à la presse après la défaite en match amical face à Wiesbaden (2-1) : « Cela ne représente absolument aucun problème pour nous. Nous sommes ravis du retour de Michael à l'issue de ses vacances. Il jouera un rôle important avec nous cette saison, exactement comme il l'a fait la saison dernière. »

Les propos de Freund, tenus en zone mixte après le match amical face à l'équipe allemande de troisième division, sont venus mettre un terme aux spéculations grandissantes autour de l'avenir d'Olise, sur fond d'intérêt mutuel entre lui et le club madrilène.

Inquiétude à Madrid

La position ferme du club bavarois a suscité de l'inquiétude au sein du Real Madrid, qui espérait convaincre le Bayern de renoncer aux services du joueur français lors du mercato estival actuel.

Les rapports indiquent que le club madrilène commence à orienter son intérêt vers d'autres options, puisqu'il semble désormais se concentrer sur le recrutement de la star ivoirienne Yan Diomande, du club allemand du RB Leipzig, dans le but de renforcer son effectif avant le début de la nouvelle saison.