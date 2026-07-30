Dans un coup de théâtre qui ébranle l'unité européenne, la République tchèque a annoncé sa rébellion contre la décision de l'Union des associations européennes de football (UEFA) de boycotter les compétitions de la FIFA, dévoilant son soutien de principe au plan controversé de Gianni Infantino visant à créer une société privée pour gérer la Coupe du monde.

Cette position tchèque choquante intervient en contradiction avec la réunion d'urgence tenue par l'UEFA sous la présidence d'Aleksander Ceferin ce jeudi, avec la participation de 55 fédérations nationales, pour se mobiliser contre le nouveau projet de la FIFA.

David Trunda, président de la Fédération tchèque de football, a exprimé son enthousiasme pour ce projet qui portera le nom de « FIFA Forward Enterprise », affirmant qu'il fournira un financement colossal pour développer les infrastructures et soutenir les secteurs de la jeunesse dans son pays.

Trunda a déclaré dans des propos rapportés par le réseau « Sky News » : « Je peux voir le développement du football tchèque à travers le travail et la coopération étroite avec le président Infantino et son équipe. Nous avons besoin de plus de détails, mais je vois un impact positif clair des intentions de la FIFA dans ce nouveau plan. »

Le président de la Fédération tchèque a ajouté : « Depuis mon élection il y a plus d'un an, tous les projets que nous avons menés en coopération avec la FIFA ont été extrêmement positifs pour le développement du football. »

La FIFA avait annoncé mardi dernier la création de sa nouvelle société, qui prendra le contrôle de toutes ses activités génératrices de profits, y compris la Coupe du monde, les droits de retransmission télévisée, les contrats de sponsoring, la vente de billets et l'organisation d'événements, avec l'intention de céder jusqu'à 20 % de ses parts à des investisseurs extérieurs issus de fonds d'investissement et d'entités privées, tout en conservant la part majoritaire de 80 %.