Le club saoudien d’Al-Ahli a essuyé un revers de taille dans ses efforts de recrutement estival : l’un des transferts phares réclamés par l’entraîneur allemand Matthias Jaissle risque désormais de capoter avant même le coup d’envoi de la nouvelle saison.

Jusqu’à présent, le club avait finalisé trois renforts : le milieu arménien Edward Spirtseyan (Krasnodar), le défenseur gambien Aboubakar Sidi Kinteh (Tromsø) et le latéral Meshaal Al-Mutairi (Abha).

Selon le quotidien portugais « Abola », la venue de Francesco Trincão, l’attaquant du Sporting CP, bute sur plusieurs obstacles qui pourraient bloquer son aboutissement à court terme, malgré l’intérêt prononcé d’Al-Ahli.

Selon le quotidien, le club saoudien a trouvé un accord avec le Sporting CP pour le transfert, mais la position du joueur reste le principal obstacle, Al-Ahli n’ayant pas encore obtenu son feu vert définitif.

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Des détails contractuels et la volonté du joueur de choisir personnellement la suite de sa carrière pourraient encore compliquer les discussions, ce qui met en doute la capacité du club saoudien à finaliser un dossier jugé prioritaire.

Trincão figurait parmi les cibles prioritaires de Matthias Jaissle pour renforcer l’attaque, en raison de ses qualités techniques et de son expérience des compétitions européennes.

La direction aiglonne, déterminée à renforcer l’effectif avant le coup d’envoi de la nouvelle saison, voit dans le dossier Trincão un véritable test de sa capacité à convaincre un joueur et à transformer un accord entre clubs en recrutement effectif.