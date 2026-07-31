Un rêve qui s'achève en tragédie : décès d'une joueuse marocaine lors d'une tentative de passage vers Ceuta !

La tristesse s'est emparée du milieu sportif marocain après le décès de la joueuse Faten Ben Amar El Azizi, footballeuse du Maghreb Atlético Tanger, dans un accident tragique alors qu'elle tentait de traverser vers la ville de Ceuta, un drame qui a provoqué un grand choc au sein du milieu du football et de la communauté locale de la ville de Tanger.

Le site marocain « Al Batola » a rapporté que la défunte a trouvé la mort lors de sa tentative de traversée, dans un accident douloureux qui a mis un terme à une carrière sportive prometteuse et laissé un grand vide au sein de la famille du football féminin du Royaume.

De nombreux hommages du milieu sportif

Des acteurs du sport marocain ont rendu hommage à la défunte, saluant ses grandes qualités morales et son bel esprit sportif, tandis que l'Association marocaine des joueurs professionnels a présenté ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à ses coéquipières, ainsi qu'à toutes les composantes du club du Maghreb Atlético Tanger.

Dans un communiqué, l'Association a exprimé sa pleine solidarité avec la famille de la défunte et le milieu sportif dans cette douloureuse épreuve, priant Dieu de l'accueillir dans Sa vaste miséricorde et d'accorder à ses proches patience et réconfort.

Une carrière sportive prometteuse

Faten Ben Amar El Azizi comptait parmi les joueuses qui ont porté le maillot du Maghreb Atlético Tanger avec beaucoup de fierté, elle qui avait également représenté le Maghreb de Tétouan, où elle a laissé une empreinte manifeste dans sa carrière footballistique malgré son jeune âge.

La disparition de la défunte tourne une page douloureuse de l'histoire du football féminin marocain, qui a perdu l'une de ses joueuses prometteuses dans des circonstances tragiques, laissant une profonde tristesse au sein de la famille sportive de Tanger et de l'ensemble du Maroc.